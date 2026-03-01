“Estoy muy enojada con ellos”: el motivo por el que Mirtha no invitó a los directivos del canal a su cumpleaños

Kicillof en territorio hostil y frente a un contexto complejo
Kicillof en territorio hostil y frente a un contexto complejo
La conductora celebró rodeada de familiares, amigos y figuras del espectáculo y explicó por qué no invitó a la cúpula del canal.
La diva de los almuerzos habló sobre la celebración de su último cumpleaños, el número 99, y dejó en claro por qué no invitó a las autoridades de Canal 13.
Según se supo. la diva festejó el lunes pasado su natalicio en la casa de su hija, Marcela Tinayre junto a más de 70 personas, entre las que reunió a familiares, amigos y personalidades destacadas del espectáculo.
Sin embargo, en su última emisión de La Noche de Mirtha, la conductora reveló ciertas internas con Adrián Suar a la cabeza, junto con el resto de la cúpula del canal, que no pasaron desapercibidas. “Estoy muy enojada con ellos. Me metieron en un lío con la cocinera (Jimena Monteverde). No me gustó, no me consultaron. Pero a mí se me pasa, me duran poco los enojos”, afirmó Legrand.
Para bajar un poco el dramatismo, explicó que además de su enojo, no los invitó porque el año pasado no pudieron asistir y este año decidió completar los lugares con otras personas. “El año pasado los invité y no pudieron venir”, aclaró.
Finalmente, aseguró que pasó una noche inolvidable junto a los invitados de su festejo. “La pasamos fantástico. Cantó Jairo, estaba Patricia Bullrich, Marcelo Polino, gente tan amorosa. Estuvo increíble, hasta que la lluvia nos corrió y tuvimos que meternos en la casa”, relató.
