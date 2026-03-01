“Peleamos como toda pareja”: la crisis del doctor Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini en plenas vacaciones

Tras tomarse unas merecidas vacaciones junto a Estefanía Pasquini, Alberto Cormillot regresó a Cuestión de peso y todos lo recibieron con aplausos y alegría.

La pareja pasó unos días en la playa junto a su hijo Emilio y por eso revelaron que no tuvieron nada de descanso. “La pasamos para el cul*”, aseguró la nutricionista

“Yo no”, aclaró Cormillot y Mario Massaccesi agregó con humor: “Parecen Los Cobelli”. Y Estefi se defendió: “Él no la pasó mal porque la que hace todo con el mío soy yo”.

El conductor quiso saber cuánto se pelean y Cormillot fue directo: “Como cualquier pareja”. Estefi explicó luego que es a ella la que le gusta seguirla y él es más pacífico. “Saco las cosas de hace 10 años”, indicó.

También señaló que les vendría bien unas vacaciones sin Emilio y Sergio Verón se ofreció para cuidarlo.