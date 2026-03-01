Trump afirma que hablará con los líderes de Irán y que el operativo militar avanza más rápido de lo planeado
Choque fatal en la Región: quién era el joven que se estrelló contra un paredón y murió
Paritarias bonaerenses: la Provincia también convocó a los médicos
Este lunes, gratis con EL DIA, un suplemento especial por su 142 aniversario
Desde mañana, las primarias bonaerenses deberán mantener los celulares apagados en clase
Cuatro detenidos por disturbios y venta ilegal de alcohol en la previa del recital de Don Osvaldo en La Plata
Escándalo en la AFA: registros muestran traslado y conteo de más de 800 mil dólares en una semana
Dos accidentes en rutas del interior bonaerense dejaron cinco muertos
“Peleamos como toda pareja”: la crisis del doctor Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini en plenas vacaciones
“Estoy muy enojada con ellos”: el motivo por el que Mirtha no invitó a los directivos del canal a su cumpleaños
¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región
Cómo funciona el país de Don Gomita, Don Chatarrín y el señor Lengua Floja
Por primera vez en meses, los argentinos piden más préstamos
Marzo llegó con aumentos en transporte, servicios y alquileres tras la inflación de 2,9%
Conocer el paño: lejos de la moda, los salones de pool apuestan a reinventarse
Con un show colmado y entradas agotadas, Don Osvaldo inauguró la temporada 2026 de shows en el Hipódromo de La Plata
Finalissima postergada: la Selección Argentina se quedó sin fecha para enfrentar a España
La agenda deportiva del domingo a puro fútbol nacional: partidos, horarios y TV
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales
Bajó la edad de imputabilidad a 14 años, pero hay muchas preguntas sin respuestas
Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia
Kicillof en territorio hostil y frente a un contexto complejo
Irán designó al frente de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la AMIA
Milei frente a su año bisagra: poder parlamentario, economía desigual y oposición fragmentada
Una familia perdió todo tras un incendio en la zona oeste de La Plata y piden ayuda para salir adelante
Tras tomarse unas merecidas vacaciones junto a Estefanía Pasquini, Alberto Cormillot regresó a Cuestión de peso y todos lo recibieron con aplausos y alegría.
La pareja pasó unos días en la playa junto a su hijo Emilio y por eso revelaron que no tuvieron nada de descanso. “La pasamos para el cul*”, aseguró la nutricionista
“Yo no”, aclaró Cormillot y Mario Massaccesi agregó con humor: “Parecen Los Cobelli”. Y Estefi se defendió: “Él no la pasó mal porque la que hace todo con el mío soy yo”.
El conductor quiso saber cuánto se pelean y Cormillot fue directo: “Como cualquier pareja”. Estefi explicó luego que es a ella la que le gusta seguirla y él es más pacífico. “Saco las cosas de hace 10 años”, indicó.
También señaló que les vendría bien unas vacaciones sin Emilio y Sergio Verón se ofreció para cuidarlo.
