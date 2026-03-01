Un nuevo siniestro vial con desenlace trágico volvió a sacudir a la Región y elevó a 12 el número de víctimas fatales por accidentes de tránsito desde el inicio de 2026.

El hecho ocurrió ayer por la noche en la intersección de Montevideo y calle 71, en Berisso. Según informaron fuentes policiales en exclusiva a EL DÍA, personal del Comando de Patrullas acudió al lugar tras un llamado que alertaba sobre un choque.

Al arribar, los efectivos constataron que un automóvil Volkswagen Gol Trend de color negro había colisionado contra un paredón. Dentro del vehículo se encontraba el conductor, un joven de 26 años, inconsciente.

De inmediato se hizo presente una ambulancia del SAME y una dotación de Bomberos, que trabajaron para liberar al conductor del habitáculo. Posteriormente fue trasladado de urgencia al Hospital Larraín, donde minutos más tarde se confirmó su fallecimiento.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y tomó intervención la UFI N°14, que ordenó las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del impacto. Por el momento, se intenta establecer si hubo participación de terceros o si se trató de un hecho sin intervención de otro vehículo.

Una cifra que preocupa

Con esta nueva muerte, ya son 12 las personas que perdieron la vida en accidentes de tránsito en la Región en apenas dos meses. La estadística vuelve a encender las alarmas sobre la siniestralidad vial y la necesidad de reforzar la prevención, los controles y la concientización.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, el hecho se suma a una lista que crece y que mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad.