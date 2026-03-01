Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Choque fatal en la Región: un joven se estrelló contra un paredón y murió

Ya son 12 las víctimas por accidentes de tránsito en La Plata, Berisso y Ensenada, desde que comenzó el 2026. Una cifra que preocupa y alarma

Choque fatal en la Región: un joven se estrelló contra un paredón y murió
1 de Marzo de 2026 | 10:45

Escuchar esta nota

Un nuevo siniestro vial con desenlace trágico volvió a sacudir a la Región y elevó a 12 el número de víctimas fatales por accidentes de tránsito desde el inicio de 2026.

El hecho ocurrió ayer por la noche en la intersección de Montevideo y calle 71, en Berisso. Según informaron fuentes policiales en exclusiva a EL DÍA, personal del Comando de Patrullas acudió al lugar tras un llamado que alertaba sobre un choque.

Al arribar, los efectivos constataron que un automóvil Volkswagen Gol Trend de color negro había colisionado contra un paredón. Dentro del vehículo se encontraba el conductor, un joven de 26 años, inconsciente.

De inmediato se hizo presente una ambulancia del SAME y una dotación de Bomberos, que trabajaron para liberar al conductor del habitáculo. Posteriormente fue trasladado de urgencia al Hospital Larraín, donde minutos más tarde se confirmó su fallecimiento.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y tomó intervención la UFI N°14, que ordenó las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del impacto. Por el momento, se intenta establecer si hubo participación de terceros o si se trató de un hecho sin intervención de otro vehículo.

Una cifra que preocupa

Con esta nueva muerte, ya son 12 las personas que perdieron la vida en accidentes de tránsito en la Región en apenas dos meses. La estadística vuelve a encender las alarmas sobre la siniestralidad vial y la necesidad de reforzar la prevención, los controles y la concientización.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, el hecho se suma a una lista que crece y que mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Tránsito fatal en La Plata: murió el motociclista que chocó y sufrió una fractura de cráneo 
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Adiós a las app de citas: el cara a cara gana en La Plata

Tomás Palacios: tan buena imagen que ya suena en la Selección

VIDEO.- Mano a mano con Tomás Etcheverry: “Me saqué una mochila pesada”

Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”

Alquileres comerciales en La Plata: precios a la baja y la demanda cautelosa

La Provincia convocó a docentes y estatales a retomar la paritaria

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región
+ Leidas

La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales

Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez

Por la Victoria: el Lobo visita a Tigre

Kicillof en territorio hostil y frente a un contexto complejo

Marzo llegó repleto de aumentos en transporte, servicios y alquileres tras la inflación de 2,9%

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia

Guerra en Medio Oriente: bombardeos en Irán, amenazas de represalia y alerta mundial

VIDEO. Denuncian que un poste con descargas eléctricas pone en riesgo a vecinos y mascotas en una plaza de La Plata
Últimas noticias de Policiales

El martes comienza el juicio oral al ex marido de Carolina Piparo

Miedo en City Bell: otra madrugada repleta de inseguridad

Le robaron la bicicleta a un chico en Villa Castells

VIDEO. Otra dramática persecución por la Ciudad con choque y detención
Información General
Ocurrencias: dos crueles asesinos que cayeron por amor
Los fondos de la AFA: las millonarias transferencias a empresas sin actividad
Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
25 de Mayo: otorgaron un aumento del 10% a municipales
La ANMAT prohibió un medicamento para tratar callos y verrugas
La Ciudad
VIDEO. Denuncian que un poste con descargas eléctricas pone en riesgo a vecinos y mascotas en una plaza de La Plata
Con un aumento del 15%, viajar desde hoy domingo en micro sale más caro en La Plata
Marzo llegó repleto de aumentos en transporte, servicios y alquileres tras la inflación de 2,9%
Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este domingo 1 de marzo
Marzo arranca soleado y caluroso en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante la semana
Espectáculos
“Estoy muy enojada con ellos”: el motivo por el que Mirtha no invitó a los directivos del canal a su cumpleaños
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
Lluvia de estrellas: grandes regresos y muchas figuras, en el streaming en marzo
“Toy Story 5”: cómo será la nueva aventura de los juguetes
“Scream”: claves de un fenómeno de 30 años que sigue vigente
Deportes
La agenda deportiva del domingo a puro fútbol nacional: partidos, horarios y TV
VIDEO. Boca no pudo ganar y la gente se cansó
Por la Victoria: el Lobo visita a Tigre
Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez
Lanús lleva sus festejos por la Recopa a Varela

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla