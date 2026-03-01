Desde mañana, las primarias bonaerenses deberán mantener los celulares apagados en clase

Trump afirma que hablará con los líderes de Irán y que el operativo militar avanza más rápido de lo planeado
Con el inicio del ciclo lectivo 2026, en las escuelas primarias de la provincia de Buenos Aires comenzará a aplicarse una nueva regulación que limita el uso de celulares y otros dispositivos digitales durante la jornada escolar.
La medida está contemplada en la Ley N° 15.534, sancionada por la Legislatura bonaerense el 18 de septiembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el 14 de octubre de ese año. La iniciativa fue impulsada por el senador Emmanuel González Santalla (Unión por la Patria) y la entonces senadora Lorena Mandagarán (GEN). Con su entrada en vigencia, Buenos Aires se convierte en la tercera provincia del país en aplicar una política de este tipo en el nivel primario.
Qué establece la ley
La norma dispone que en los establecimientos educativos de gestión pública y privada los alumnos y alumnas de primaria deberán mantener los celulares apagados y guardados durante toda la jornada escolar, incluidos los recreos, salvo que un docente autorice su utilización con fines pedagógicos específicos.
En la práctica, los estudiantes podrán llevar el dispositivo por motivos de seguridad en el trayecto entre el hogar y la escuela, pero no podrán utilizarlo dentro del establecimiento, excepto bajo indicación expresa del docente y en el marco de una actividad educativa.
El objetivo central es ordenar el uso de la tecnología en el aula, evitando distracciones y promoviendo un entorno más propicio para el aprendizaje.
Los fundamentos
Durante el debate legislativo, uno de los principales argumentos estuvo vinculado al impacto del uso de dispositivos en la concentración y el rendimiento escolar.
De acuerdo con los resultados de Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes 2024, la Argentina registra el mayor nivel de distracción en clase por el uso de celulares entre los 80 países evaluados: más de la mitad de los estudiantes de 15 años reconoció perder concentración por su propio teléfono o el de sus compañeros.
En el ámbito provincial, el 54% de los alumnos admite que se distrae durante la jornada escolar, con consecuencias en la atención, el desarrollo del lenguaje y el plano emocional. Además, los datos del Operativo Aprender 2024 indican que más de la mitad de los estudiantes se ubica por debajo del nivel básico en matemática.
Desde el oficialismo señalaron que la medida no implica una prohibición absoluta de la tecnología, sino una regulación orientada a garantizar que su uso esté vinculado a objetivos pedagógicos concretos, preservando la escuela como espacio de concentración, enseñanza y desarrollo integral.
