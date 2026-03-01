Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General

Desde mañana, las primarias bonaerenses deberán mantener los celulares apagados en clase

Desde mañana, las primarias bonaerenses deberán mantener los celulares apagados en clase
1 de Marzo de 2026 | 15:25

Escuchar esta nota

Con el inicio del ciclo lectivo 2026, en las escuelas primarias de la provincia de Buenos Aires comenzará a aplicarse una nueva regulación que limita el uso de celulares y otros dispositivos digitales durante la jornada escolar.

La medida está contemplada en la Ley N° 15.534, sancionada por la Legislatura bonaerense el 18 de septiembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el 14 de octubre de ese año. La iniciativa fue impulsada por el senador Emmanuel González Santalla (Unión por la Patria) y la entonces senadora Lorena Mandagarán (GEN). Con su entrada en vigencia, Buenos Aires se convierte en la tercera provincia del país en aplicar una política de este tipo en el nivel primario.

Qué establece la ley

La norma dispone que en los establecimientos educativos de gestión pública y privada los alumnos y alumnas de primaria deberán mantener los celulares apagados y guardados durante toda la jornada escolar, incluidos los recreos, salvo que un docente autorice su utilización con fines pedagógicos específicos.

En la práctica, los estudiantes podrán llevar el dispositivo por motivos de seguridad en el trayecto entre el hogar y la escuela, pero no podrán utilizarlo dentro del establecimiento, excepto bajo indicación expresa del docente y en el marco de una actividad educativa.

El objetivo central es ordenar el uso de la tecnología en el aula, evitando distracciones y promoviendo un entorno más propicio para el aprendizaje.

LE PUEDE INTERESAR

Ocurrencias: dos crueles asesinos que cayeron por amor

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del domingo 1 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

Los fundamentos

Durante el debate legislativo, uno de los principales argumentos estuvo vinculado al impacto del uso de dispositivos en la concentración y el rendimiento escolar.

De acuerdo con los resultados de Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes 2024, la Argentina registra el mayor nivel de distracción en clase por el uso de celulares entre los 80 países evaluados: más de la mitad de los estudiantes de 15 años reconoció perder concentración por su propio teléfono o el de sus compañeros.

En el ámbito provincial, el 54% de los alumnos admite que se distrae durante la jornada escolar, con consecuencias en la atención, el desarrollo del lenguaje y el plano emocional. Además, los datos del Operativo Aprender 2024 indican que más de la mitad de los estudiantes se ubica por debajo del nivel básico en matemática.

Desde el oficialismo señalaron que la medida no implica una prohibición absoluta de la tecnología, sino una regulación orientada a garantizar que su uso esté vinculado a objetivos pedagógicos concretos, preservando la escuela como espacio de concentración, enseñanza y desarrollo integral.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Por la Victoria, Gimnasia visita a Tigre: hora, formaciones y TV

Choque fatal en la Región: quién era el joven que se estrelló contra un paredón y murió

Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez

Conocer el paño: lejos de la moda, los salones de pool apuestan a reinventarse

Bajó la edad de imputabilidad a 14 años, pero hay muchas preguntas sin respuestas

Ventas: los departamentos chicos empujan la estadística

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia
+ Leidas

La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales

Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez

Por la Victoria, Gimnasia visita a Tigre: hora, formaciones y TV

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia

VIDEO. Denuncian que un poste con descargas eléctricas pone en riesgo a vecinos y mascotas en una plaza de La Plata

Guerra en Medio Oriente: bombardeos en Irán, amenazas de represalia y alerta mundial

Kicillof en territorio hostil y frente a un contexto complejo

Marzo llegó con aumentos en transporte, servicios y alquileres tras la inflación de 2,9%
Últimas noticias de Información General

Ocurrencias: dos crueles asesinos que cayeron por amor

Los fondos de la AFA: las millonarias transferencias a empresas sin actividad

Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

25 de Mayo: otorgaron un aumento del 10% a municipales
Espectáculos
“Peleamos como toda pareja”: la crisis del doctor Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini en plenas vacaciones
Dolores Fonzi ganó el Goya y su discurso contra la ultraderecha desató polémica
Con un show colmado y entradas agotadas, Don Osvaldo inauguró la temporada 2026 de shows en el Hipódromo de La Plata
“Estoy muy enojada con ellos”: el motivo por el que Mirtha no invitó a los directivos del canal a su cumpleaños
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Deportes
Por la Victoria, Gimnasia visita a Tigre: hora, formaciones y TV
Finalissima postergada: la Selección Argentina se quedó sin fecha para enfrentar a España
La agenda deportiva del domingo a puro fútbol nacional: partidos, horarios y TV
VIDEO. Boca no pudo ganar y la gente se cansó
Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez
Policiales
Dos accidentes en rutas del interior bonaerense dejaron cinco muertos
Choque fatal en la Región: quién era el joven que se estrelló contra un paredón y murió
Cuatro detenidos por disturbios y venta ilegal de alcohol en la previa del recital de Don Osvaldo en La Plata
Una familia perdió todo tras un incendio en la zona oeste de La Plata y piden ayuda para salir adelante
El martes comienza el juicio oral al ex marido de Carolina Piparo
La Ciudad
Este lunes, gratis con EL DIA, un suplemento especial por su 142 aniversario
VIDEO. Denuncian que un poste con descargas eléctricas pone en riesgo a vecinos y mascotas en una plaza de La Plata
Con un aumento del 15%, viajar desde hoy domingo en micro sale más caro en La Plata
Marzo llegó con aumentos en transporte, servicios y alquileres tras la inflación de 2,9%
Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este domingo 1 de marzo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla