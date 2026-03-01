Una familia perdió todo tras un incendio en la zona oeste de La Plata y piden ayuda para salir adelante

Momentos de angustia se vivieron en las últimas horas en el Barrio Jazmín, en Melchor Romero, donde una familia sufrió el incendio total de su casilla y ahora necesita donaciones para poder recomponer lo perdido.

El siniestro ocurrió en la zona de 529 y 175. Según relató una vecina que encabeza la campaña solidaria, el fuego se habría iniciado mientras la familia cocinaba con una llama en el piso. “Se les quemaron las cosas, no pudieron apagarlo a tiempo, pero con ayuda de los chicos y los vecinos se pudo más o menos asistirlos”, explicó.

Si bien no se reportaron heridos, las pérdidas materiales fueron casi totales. La familia quedó prácticamente con lo puesto y atraviesa una situación crítica en medio de reiterados incendios que, según advierten en el barrio, vienen afectando a distintas viviendas precarias de la zona.

Pedido de donaciones

A raíz de lo ocurrido, vecinos comenzaron una colecta solidaria para ayudar a los damnificados. Solicitan especialmente alimentos no perecederos, colchones, ropa para chicos, calzado y cualquier elemento que pueda ser de utilidad.

Las donaciones se reciben en el comedor “Carlos Mujica”, ubicado en 529 entre 174 y 175, casa 63, en el mismo barrio. Desde allí se encargarán de distribuir la ayuda a la familia afectada.

“Estamos pidiendo una pequeña donación. Desde el comedor podemos entregar todo a la familia y lo van a agradecer un montón porque están necesitando en este momento”, señalaron.

En un contexto económico complejo, la solidaridad vecinal volvió a hacerse presente para acompañar a quienes más lo necesitan tras una pérdida devastadora.