Con un show colmado y entradas agotadas, Don Osvaldo inauguró la temporada 2026 de shows en el Hipódromo de La Plata

La banda liderada por Patricio Santos Fontanet fue la encargada de inaugurar el calendario anual del venue, consolidando una vez más su poder de convocatoria y marcando el inicio de una nueva edición de espectáculos que promete ser histórica para la ciudad.

En el marco de su gira presentación de Zona Liberada, su más reciente material en formato DVD que recorre momentos clave de su trayectoria en distintos escenarios del país, Don Osvaldo desplegó un show intenso y emotivo, reafirmando el vínculo inquebrantable con su público platense. La noche estuvo atravesada por clásicos, canciones de sus tres discos de estudio y una puesta a la altura de un evento que ya forma parte de los grandes comienzos de año del circuito nacional.

El recital no solo significó el primer show del 2026 en el Hipódromo de La Plata, sino también un inicio con localidades totalmente agotadas, un dato que anticipa el pulso de lo que será una temporada cargada de convocatorias masivas y propuestas de primer nivel.

Con este puntapié inicial, el venue ya proyecta un año vibrante. Entre los próximos shows confirmados y con entradas a la venta se destacan El Kuelgue, que se presentará el 18 de abril, y Ke Personajes, que hará lo propio el 9 de mayo. Dos propuestas de enorme convocatoria que anticipan una agenda diversa y potente para los próximos meses.

Todas las entradas para los próximos espectáculos se encuentran disponibles y a la venta a través de livepass.com.ar, con la posibilidad de adquirirlas en cuatro cuotas sin interés con tarjetas del Banco Provincia.

Así, el Hipódromo de La Plata inaugura su edición 2026 con un arranque a sala llena y la promesa de un año fantástico, reafirmando su lugar como uno de los escenarios más importantes del país para los grandes encuentros en vivo.