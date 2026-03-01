Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Cuatro detenidos por disturbios y venta ilegal de alcohol en la previa del recital Don Osvaldo en La Plata

Cuatro detenidos por disturbios y venta ilegal de alcohol en la previa del recital Don Osvaldo en La Plata
1 de Marzo de 2026 | 11:34

Escuchar esta nota

Cuatro hombres fueron detenidos en La Plata acusados de generar disturbios en la vía pública y vender bebidas alcohólicas sin autorización en el marco del operativo de seguridad dispuesto por un recital.

El procedimiento se llevó a cabo ayer por la noche en la zona de 41 y 115, durante un control correspondiente a la Orden de Servicio “383/26 Recital Don Osvaldo”. Según informaron fuentes policiales a EL DÍA, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) detectó a un grupo de individuos que se encontraba insultando a transeúntes y realizando venta ambulante de alcohol desde un camión.

Al momento de ser identificados, los sospechosos habrían reaccionado de manera hostil contra los efectivos, arrojando golpes de puño y patadas, por lo que fueron reducidos y trasladados a la dependencia policial.

Secuestro de mercadería

En el procedimiento se incautó un camión Mercedes Benz blanco y un total de 291 latas de cerveza que eran comercializadas de manera ilegal. Posteriormente, ya en sede policial, intervino personal de Control Urbano, que procedió al secuestro formal de la mercadería y labró el acta de infracción correspondiente.

La causa fue caratulada como “Resistencia a la autoridad e infracción al artículo 85 de la Ley 8031/73” y tomó intervención la UFI N°5, que dispuso las actuaciones de rigor.

El operativo se enmarcó dentro de los controles preventivos realizados para garantizar la seguridad antes y durante el evento musical.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Adiós a las app de citas: el cara a cara gana en La Plata

Tomás Palacios: tan buena imagen que ya suena en la Selección

VIDEO.- Mano a mano con Tomás Etcheverry: “Me saqué una mochila pesada”

Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”

Alquileres comerciales en La Plata: precios a la baja y la demanda cautelosa

La Provincia convocó a docentes y estatales a retomar la paritaria

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región
+ Leidas

La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales

Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez

Por la Victoria: el Lobo visita a Tigre

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia

Kicillof en territorio hostil y frente a un contexto complejo

VIDEO. Denuncian que un poste con descargas eléctricas pone en riesgo a vecinos y mascotas en una plaza de La Plata

Marzo llegó repleto de aumentos en transporte, servicios y alquileres tras la inflación de 2,9%

Guerra en Medio Oriente: bombardeos en Irán, amenazas de represalia y alerta mundial
Últimas noticias de Policiales

Una familia perdió todo tras un incendio en la zona oeste de La Plata y piden ayuda para salir adelante

Choque fatal en la Región: un joven se estrelló contra un paredón y murió

El martes comienza el juicio oral al ex marido de Carolina Piparo

Miedo en City Bell: otra madrugada repleta de inseguridad
La Ciudad
VIDEO. Denuncian que un poste con descargas eléctricas pone en riesgo a vecinos y mascotas en una plaza de La Plata
Con un aumento del 15%, viajar desde hoy domingo en micro sale más caro en La Plata
Marzo llegó repleto de aumentos en transporte, servicios y alquileres tras la inflación de 2,9%
Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este domingo 1 de marzo
Marzo arranca soleado y caluroso en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante la semana
Espectáculos
Dolores Fonzi ganó el Goya y su discurso contra la ultraderecha desató polémica
Con un show colmado y entradas agotadas, Don Osvaldo inauguró la temporada 2026 de shows en el Hipódromo de La Plata
“Estoy muy enojada con ellos”: el motivo por el que Mirtha no invitó a los directivos del canal a su cumpleaños
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
Lluvia de estrellas: grandes regresos y muchas figuras, en el streaming en marzo
Información General
Ocurrencias: dos crueles asesinos que cayeron por amor
Los fondos de la AFA: las millonarias transferencias a empresas sin actividad
Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
25 de Mayo: otorgaron un aumento del 10% a municipales
La ANMAT prohibió un medicamento para tratar callos y verrugas
Deportes
Finalissima postergada: la Selección Argentina se quedó sin fecha para enfrentar a España
La agenda deportiva del domingo a puro fútbol nacional: partidos, horarios y TV
VIDEO. Boca no pudo ganar y la gente se cansó
Por la Victoria: el Lobo visita a Tigre
Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla