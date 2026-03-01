Cuatro detenidos por disturbios y venta ilegal de alcohol en la previa del recital Don Osvaldo en La Plata

Guerra en Medio Oriente: bombardeos en Irán, amenazas de represalia y alerta mundial
Cuatro hombres fueron detenidos en La Plata acusados de generar disturbios en la vía pública y vender bebidas alcohólicas sin autorización en el marco del operativo de seguridad dispuesto por un recital.
El procedimiento se llevó a cabo ayer por la noche en la zona de 41 y 115, durante un control correspondiente a la Orden de Servicio “383/26 Recital Don Osvaldo”. Según informaron fuentes policiales a EL DÍA, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) detectó a un grupo de individuos que se encontraba insultando a transeúntes y realizando venta ambulante de alcohol desde un camión.
Al momento de ser identificados, los sospechosos habrían reaccionado de manera hostil contra los efectivos, arrojando golpes de puño y patadas, por lo que fueron reducidos y trasladados a la dependencia policial.
En el procedimiento se incautó un camión Mercedes Benz blanco y un total de 291 latas de cerveza que eran comercializadas de manera ilegal. Posteriormente, ya en sede policial, intervino personal de Control Urbano, que procedió al secuestro formal de la mercadería y labró el acta de infracción correspondiente.
La causa fue caratulada como “Resistencia a la autoridad e infracción al artículo 85 de la Ley 8031/73” y tomó intervención la UFI N°5, que dispuso las actuaciones de rigor.
El operativo se enmarcó dentro de los controles preventivos realizados para garantizar la seguridad antes y durante el evento musical.
