Denuncian que un poste con descargas eléctricas pone en riesgo a vecinos y mascotas en una plaza de La Plata

Guerra en Medio Oriente: Trump confirmó que mataron al líder supremo iraní Alí Khamenei
Guerra en Medio Oriente: Trump confirmó que mataron al líder supremo iraní Alí Khamenei
Conocer el paño: lejos de la moda, los salones de pool apuestan a reinventarse
Bajó la edad de imputabilidad a 14 años, pero hay muchas preguntas sin respuestas
Kicillof en territorio hostil y frente a un contexto complejo
Marzo llegó repleto de aumentos en transporte, servicios y alquileres tras la inflación de 2,9%
Milei frente a su año bisagra: poder parlamentario, economía desigual y oposición fragmentada
La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales
Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia
Cómo funciona el país de Don Gomita, Don Chatarrín y el señor Lengua Floja
Acompañar, enseñar, sostener: ser psicopedagogo o acompañante terapéutico, hoy
Marzo arranca soleado y caluroso en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante la semana
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
Este lunes, gratis con EL DIA, un suplemento especial por su 142 aniversario
El escarnio público al Círculo Rojo y el desacople entre lo financiero y la economía real
La inflación no cede y las consultoras esperan que marque cerca de un 3%
Por primera vez en meses, los argentinos piden más préstamos
Más celulares y menos comida: los nuevos gastos de la vida moderna
Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este domingo 1 de marzo
El dilema estratégico de una guerra fácil de iniciar y difícil de cerrar
Khamenei, el final del temible líder iraní que fue cazado en las sombras
Argentina, en alerta: elevan el nivel de seguridad a “alto” tras los ataques a Irán
El martes comienza el juicio oral al ex marido de Carolina Piparo
Osvaldo Soriano: el cronista que convirtió a la derrota nacional en literatura
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Vecinos de La Plata volvieron a alertar por una situación que, aseguran, se repite desde hace tiempo en la Plaza Irigoyen: un poste de iluminación que presentaría descargas eléctricas y representa un peligro tanto para personas como para animales.
El reclamo tomó fuerza luego de que circulara un video grabado por un frentista en el que se observaría cómo el poste emite corriente. Según el testimonio enviado a este medio, no sería la primera vez que ocurre.
“Eenvío este video que hizo un amigo en Plaza Irigoyen. No es la primera vez que ese poste de luz hace descarga eléctrica, lo cual es un peligro para transeúntes, niños que juegan en la plaza y para perritos que pasean en esa plaza. Pedimos por favor si pueden darle difusión, somos varios los vecinos indignados con esta situación que se da recurrentemente y nadie hace nada”, expresó uno de los denunciantes.
La plaza es un punto de encuentro habitual para familias y dueños de mascotas, especialmente durante los fines de semana y en horas de la tarde. Los vecinos remarcan que el riesgo aumenta en días de humedad o después de lluvias, cuando la conducción eléctrica podría intensificarse.
“Es un peligro constante. Los chicos tocan los postes jugando y los perros suelen olfatear o apoyarse”, señalaron, al tiempo que reclamaron una intervención urgente para evitar una posible tragedia.
Quienes viven en la zona aseguran haber realizado reclamos previos, aunque sostienen que el problema persiste. Por eso, solicitan a las autoridades municipales y a la empresa prestataria del servicio eléctrico que inspeccionen el lugar y reparen el poste cuanto antes.
Mientras tanto, recomiendan extremar precauciones y evitar el contacto con la estructura hasta que se confirme que no existe riesgo eléctrico.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí