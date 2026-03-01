Denuncian que un poste con descargas eléctricas pone en riesgo a vecinos y mascotas en una plaza de La Plata

Vecinos de La Plata volvieron a alertar por una situación que, aseguran, se repite desde hace tiempo en la Plaza Irigoyen: un poste de iluminación que presentaría descargas eléctricas y representa un peligro tanto para personas como para animales.

El reclamo tomó fuerza luego de que circulara un video grabado por un frentista en el que se observaría cómo el poste emite corriente. Según el testimonio enviado a este medio, no sería la primera vez que ocurre.

“Eenvío este video que hizo un amigo en Plaza Irigoyen. No es la primera vez que ese poste de luz hace descarga eléctrica, lo cual es un peligro para transeúntes, niños que juegan en la plaza y para perritos que pasean en esa plaza. Pedimos por favor si pueden darle difusión, somos varios los vecinos indignados con esta situación que se da recurrentemente y nadie hace nada”, expresó uno de los denunciantes.

Temor por los chicos y las mascotas

La plaza es un punto de encuentro habitual para familias y dueños de mascotas, especialmente durante los fines de semana y en horas de la tarde. Los vecinos remarcan que el riesgo aumenta en días de humedad o después de lluvias, cuando la conducción eléctrica podría intensificarse.

“Es un peligro constante. Los chicos tocan los postes jugando y los perros suelen olfatear o apoyarse”, señalaron, al tiempo que reclamaron una intervención urgente para evitar una posible tragedia.

Pedido de intervención urgente

Quienes viven en la zona aseguran haber realizado reclamos previos, aunque sostienen que el problema persiste. Por eso, solicitan a las autoridades municipales y a la empresa prestataria del servicio eléctrico que inspeccionen el lugar y reparen el poste cuanto antes.

Mientras tanto, recomiendan extremar precauciones y evitar el contacto con la estructura hasta que se confirme que no existe riesgo eléctrico.