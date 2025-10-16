Presentan la postulación de La Plata como sede del Congreso Internacional de la Lengua Española

Caputo dijo que la competencia "no debe venir de una devaluación" y prometió reformas laboral y tributaria
Durante el 10° Congreso Internacional de la Lengua Española, que se desarrolla en la Ciudad de Arequipa (Perú), se presentó oficialmente la postulación de La Plata como sede del Congreso CILE 2028, un hecho de enorme valor Cultural y Académico para nuestra ciudad.
El acto se realizó en la Casa San Martín de la Universidad San Martín de Porres, con la presencia del Presidente de la Academia Argentina de Letras, Dr. Rafael Felipe Oteriño, y destacados referentes de la cultura peruana. La presentación incluyó videos, material institucional, folletos y libros sobre nuestra ciudad, además de un Encuentro Literario que unió a escritores de Argentina y Perú.
El representante platense, Raúl Cánova, destacó el cálido acompañamiento recibido en Arequipa y el nivel de compromiso de todas las Instituciones que integran la Junta Promotora platense.
La delegación local, que viene trabajando desde hace cuatro años en este objetivo, estuvo integrada por Javier Mor Roig (UNLP), Alejandro Carranza (Círculo de Periodistas de la Provincia), Raúl Cánova (Federación de Instituciones Culturales y Civiles de La Plata), Cristian Foyth López (Vicecónsul de España en La Plata), Rodolfo Ciafardo (Fundación Emile Coutulet) y Hugo Mársico (SADE La Plata).
Desde la Federación de Instituciones de La Plata celebraron "este paso fundamental" y reafirmaron el apoyo al proyecto "que representa un verdadero orgullo para todos los platenses", indicaron.
Además expresaron que "queremos resaltar especialmente el importante respaldo del Intendente de La Plata, Dr. Julio Alak, quien desde el primer momento brindó su apoyo a esta iniciativa que fortalece el vínculo entre la Cultura, la Educación y la Proyección Internacional de nuestra Ciudad".
