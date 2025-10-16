Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy la nueva tarjeta del Cartonazo | Pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

La Ciudad

Caos de tránsito en pleno centro de La Plata por un piquete de trabajadores de Lotería

Caos de tránsito en pleno centro de La Plata por un piquete de trabajadores de Lotería
16 de Octubre de 2025 | 12:31

Escuchar esta nota

En la mañana de este jueves, empleados de Lotería de la Provincia de Buenos Aires realizaron una protesta en la esquina de calle 6 y 46, en pleno centro de La Plata, para exigir una recomposición salarial urgente del 125%, tal como habían prometido las autoridades provinciales meses atrás.

La manifestación contó con la presencia de decenas de trabajadores que se concentraron frente a la sede de la entidad, portando carteles y pancartas con consignas como “125% para Lotería ya” y “Paganos la 125”.

El reclamo apunta directamente a las autoridades del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, quienes —según los manifestantes— no cumplieron con los compromisos asumidos en las últimas paritarias. “Venimos pidiendo hace tiempo una equiparación justa. Somos trabajadores esenciales para la recaudación de la provincia y nuestros sueldos están muy por debajo de lo que corresponde”, expresaron los voceros de la protesta.

Durante una entrevista que realizó EL DIA, Josefina, una trabajadora de Lotería, explicó la situación que atraviesan: “Estamos reclamando lo que nos corresponde. Nos prometieron una recomposición del 125% y hasta ahora no se cumplió. Los sueldos están muy atrasados, mientras la inflación no para. No pedimos privilegios, pedimos justicia salarial”, sostuvo.

También destacó el malestar general del personal por la falta de respuestas oficiales :“Cada vez que pedimos una reunión nos dicen que se está evaluando, pero los meses pasan y los aumentos nunca llegan. Seguimos trabajando igual que siempre, pero con salarios que ya no alcanzan para vivir”.

La protesta contó con el acompañamiento de diferentes agrupaciones sindicales y empleados de otras dependencias provinciales que se acercaron en señal de apoyo. “Queremos que el gobernador Axel Kicillof y el presidente del Instituto, Omar Galdurralde, escuchen nuestro reclamo. Somos parte de una estructura que sostiene ingresos para la Provincia, pero parece que nadie lo reconoce”, expresó otro de los manifestantes.

A lo largo de la mañana, el tránsito estuvo parcialmente interrumpido en la zona, mientras los manifestantes permanecían con carteles, bombos y banderas. No se registraron incidentes, y el operativo policial se mantuvo a distancia, garantizando la circulación alternativa.

Desde el gremio adelantaron que, si no hay una respuesta concreta en los próximos días, las medidas de fuerza podrían profundizarse, con nuevas concentraciones y asambleas en otras dependencias de Lotería.

“Nosotros queremos seguir trabajando, pero también queremos vivir dignamente”, concluyó Josefina, entre aplausos de sus compañeros, que al grito de “¡125 ya!” dieron por finalizada la jornada de protesta.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Hells Angels” en La Plata, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso

Entre el pragmatismo y el riesgo: por qué el mundo financiero apoya a Argentina

Estudiantes, con dudas para el crucial clásico contra Gimnasia: ¿a quiénes espera Eduardo Domínguez?

Zaniratto y la difícil tarea de armar el once de Gimnasia: ¿qué futbolistas jugarán ante Estudiantes?

Irrumpió armado en una pizzería de La Plata y desató el terror entre los clientes

Jueves con Sol y máxima de 28º en La Plata: ¿cuándo llegarían las lluvias?

La cocina de Maxi, ¿se quedó sin gas?: López dejó “MasterChef”

¡Atención! Demoras en el Tren Roca que une La Plata con Constitución: ¿qué pasó?
+ Leidas

“Hells Angels” en La Plata, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso

Un candidato a diputado nacional murió en vivo durante un debate en streaming

Zaniratto y la difícil tarea de armar el once de Gimnasia: ¿qué futbolistas jugarán ante Estudiantes?

Repudio total: un adolescente se disfrazó de una mujer abusada en su viaje de egresados en Bariloche

Estudiantes, con dudas para el crucial clásico contra Gimnasia: ¿a quiénes espera Eduardo Domínguez?

Irrumpió armado en una pizzería de La Plata y desató el terror entre los clientes

Jueves con Sol y máxima de 28º en La Plata: ¿cuándo llegarían las lluvias?

Inminente anuncio sobre Colapinto
Últimas noticias de La Ciudad

VIDEO. Los 107 años de Irma, la platense hincha del Lobo que tiene la fórmula de la longevidad

Presentan la postulación de La Plata como sede del Congreso Internacional de la Lengua Española

"Estás, pero no estás": lanzan en La Plata una campaña para promover el uso consciente del celular

Jueves sin agua en La Plata: a qué barrios afectan las obras de Absa
Policiales
“Todo fue por justicia”: la escalofriante frase del femicida Laurta
Colapso del depósito de Aloise: revelan cómo arrancó el fuego y descartan el ataque intencional
Irrumpió armado en una pizzería de La Plata y desató el terror entre los clientes
Le roban a una pareja que dormía y sin despertarla
Un penitenciario acusado de abuso resultó inocente
Espectáculos
Santiago del Moro: tranquilidad y contrato de trabajo durante cinco años
Ángel de Brito confesó cómo está su relación con su amiga Yanina Latorre luego del anuncio de su salida de LAM
"Necesito realmente de corazón recuperar mi vida": el ruego de la periodista Agustina Peñalva tras denunciar el acoso de un economista
"Una tristeza”: mirá cómo Germán Martitegui destrozó a Marixa Balli en MasterChef Celebrity
VIDEO. “La bondiola de Wanda”: otra noche picante con Maxi López en MasterChef, con guiño a Mauro Icardi
Deportes
A lo Mascherano: la gran salvada de Villalba, jugador de Gimnasia, en el Mundial Sub 20
Las cenizas de Miguel Ángel Russo ya fueron esparcidas en UNO, tal como pidió
Colapinto y Neymar juntos, en un divertido desafío publicitario
Clásico platense: el rol de favorito está claro, pero la imprevisibilidad del fútbol deja vivo el suspenso
Estudiantes, con dudas para el crucial clásico contra Gimnasia: ¿a quiénes espera Eduardo Domínguez?
Información General
Una científica de la UNLP, en el hallazgo de uno de los dinosaurios más antiguos del mundo
Tras falla en un vuelo, Aerolíneas Argentinas retiró preventivamente ocho aviones: ¿qué pasó?
Repudio total: un adolescente se disfrazó de una mujer abusada en su viaje de egresados en Bariloche
Los números de la suerte del jueves 16 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Alerta de la ONU: récord de CO2 en la atmósfera

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla