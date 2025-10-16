Caputo dijo que la competencia "no debe venir de una devaluación" y prometió reformas laboral y tributaria
Caputo dijo que la competencia "no debe venir de una devaluación" y prometió reformas laboral y tributaria
En la mañana de este jueves, empleados de Lotería de la Provincia de Buenos Aires realizaron una protesta en la esquina de calle 6 y 46, en pleno centro de La Plata, para exigir una recomposición salarial urgente del 125%, tal como habían prometido las autoridades provinciales meses atrás.
La manifestación contó con la presencia de decenas de trabajadores que se concentraron frente a la sede de la entidad, portando carteles y pancartas con consignas como “125% para Lotería ya” y “Paganos la 125”.
El reclamo apunta directamente a las autoridades del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, quienes —según los manifestantes— no cumplieron con los compromisos asumidos en las últimas paritarias. “Venimos pidiendo hace tiempo una equiparación justa. Somos trabajadores esenciales para la recaudación de la provincia y nuestros sueldos están muy por debajo de lo que corresponde”, expresaron los voceros de la protesta.
Durante una entrevista que realizó EL DIA, Josefina, una trabajadora de Lotería, explicó la situación que atraviesan: “Estamos reclamando lo que nos corresponde. Nos prometieron una recomposición del 125% y hasta ahora no se cumplió. Los sueldos están muy atrasados, mientras la inflación no para. No pedimos privilegios, pedimos justicia salarial”, sostuvo.
También destacó el malestar general del personal por la falta de respuestas oficiales :“Cada vez que pedimos una reunión nos dicen que se está evaluando, pero los meses pasan y los aumentos nunca llegan. Seguimos trabajando igual que siempre, pero con salarios que ya no alcanzan para vivir”.
La protesta contó con el acompañamiento de diferentes agrupaciones sindicales y empleados de otras dependencias provinciales que se acercaron en señal de apoyo. “Queremos que el gobernador Axel Kicillof y el presidente del Instituto, Omar Galdurralde, escuchen nuestro reclamo. Somos parte de una estructura que sostiene ingresos para la Provincia, pero parece que nadie lo reconoce”, expresó otro de los manifestantes.
A lo largo de la mañana, el tránsito estuvo parcialmente interrumpido en la zona, mientras los manifestantes permanecían con carteles, bombos y banderas. No se registraron incidentes, y el operativo policial se mantuvo a distancia, garantizando la circulación alternativa.
Desde el gremio adelantaron que, si no hay una respuesta concreta en los próximos días, las medidas de fuerza podrían profundizarse, con nuevas concentraciones y asambleas en otras dependencias de Lotería.
“Nosotros queremos seguir trabajando, pero también queremos vivir dignamente”, concluyó Josefina, entre aplausos de sus compañeros, que al grito de “¡125 ya!” dieron por finalizada la jornada de protesta.
