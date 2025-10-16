Se supo: Carmen Barbieri reveló los trabajos más insólitos que le ofrecieron pero finalmente rechazó

Sin dudas, Carmen Barbieri siempre fue conocida por su talento y por su alegre temperamento. Pero, no siempre tuvo oportunidades artísticas ni glamorosas.

En otros tiempos buscó emplearse por necesidad económica pero hubo tres trabajos que directamente rechazó, cada uno más curioso que el anterior.

Así, el primero, según contó en sus redes, fue ser probadora de alarmas de autos. “Tenía que ir tocando un auto, otro auto, hasta que sonara la alarma. Y cuando sonaba, o venía la policía o salía corriendo”, relató entre risas. Y para rematar la anécdota, agregó: “Yo pensaba, si suena la alarma y me agarra el dueño, ¿qué hago?".

Por otra parte, el segundo trabajo era diferente: le propusieron realizar el sonido de un mono para una serie infantil. Pero Carmen no se dejó tentar: “Dije que no, si yo estaba para mucho más”, aseguró entre risas.

Y por último, el tercero, quizás el más práctico pero igualmente complicado, fue de limpiavidrios. Pero ahí la realidad física se impuso: “Cuando empecé a mover los brazos para limpiar me olvidé que tenía el manguito rotador roto”, contó. Pero, ni escalera ni vidrios mojados pudieron convencerla.

Allí, Carmen Barbieri terminó riéndose de su pasado laboral y dejando en claro que, a veces, decir “no” también forma parte de importantes decisiones.