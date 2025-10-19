Fotos y video.- El color de la previa en el clásico platense

Estudiantes recibirá este domingo a Gimnasia y Esgrima, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura, en la que será una nueva edición del Clásico platense, uno de los más apasionantes del fútbol argentino.

El encuentro, que comenzará a las 15:00, se disputará en el estadio Jorge Luis Hirschi y contará con la televisación de TNT Sports Premium, a la vez que el árbitro será Facundo Tello, mientras que en el VAR estará Hernán Mastrángelo.

Ambos equipos llegan con realidades totalmente opuestas a este encuentro, ya que Estudiantes pelea por la primera posición en la Zona A, mientras que Gimnasia está en una muy mala racha e incluso se encuentra comprometido con el descenso.