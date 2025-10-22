Con una navaja le sacó el celular y la clave a un chico

Sigue la protesta universitaria por el financiamiento y los salarios
Minutos antes de las ocho de la mañana del lunes, sobre calle 58 entre 1 y 2, en una zona donde el tránsito de estudiantes suele ser constante a esa hora, un joven de 16 años fue violentamente asaltado. Según pudo saber este diario, el joven caminaba rumbo a su escuela, como cada día, cuando un hombre mayor lo interceptó con un saludo forzado que pronto se tornó en amenaza.
El encuentro comenzó con una aparente cordialidad: el desconocido, de unos 40 o 50 años, le pidió dinero. La negativa del chico fue el detonante. Sin más preámbulos, el adulto se ubicó a su costado, extrajo una navaja y le ordenó que entregara todo lo que tuviera encima. Temiendo por su integridad, el chico le entregó su teléfono celular, pero el agresor no se conformó: exigió la contraseña.
El chico, dominado por el pánico, accedió. Luego de obtener el acceso al dispositivo, el ladrón lo insultó y lo echó del lugar, amenazándolo con la mirada mientras la hoja metálica aún relucía bajo la luz de la mañana. Aterrorizado, el joven caminó apresurado hasta alejarse de la escena. Diez minutos después, su madre recibía una llamada telefónica que heló la rutina familiar: se enteró que su hijo acababa de ser asaltado.
El joven sostuvo ante la policía que ya había visto al mismo individuo en ocasiones anteriores, merodeando por la zona a la misma hora, lo que alimenta la hipótesis de un ladrón que podría volver a atacar en el futuro, aprovechando la circulación de estudiantes.
