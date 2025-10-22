Milei suspendió el acto en Ezeiza y Santilli encabeza el sprint final

Sin Milei, Santilli será cabeza visible de la campaña libertaria / pro

Javier Milei finalmente decidió dejar a Diego Santilli como la cabeza visible del último tramo de la campaña libertaria bonaerense. El Presidente bajó el acto que tenía previsto realizar mañana en Ezeiza para concentrarse en actividades con epicentro en Córdoba y Rosario.

El “Colorado” quedó así prácticamente a cargo del sprint final de La Libertad Avanza en la Provincia, al frente de la compleja tarea de recortar diferencias con el peronismo.

Santilli tiene previsto liderar varias recorridas con eje en las secciones Primera, Segunda y Cuarta. Son tres zonas de la Provincia en las que los estrategas libertarios y del PRO creen que hay nichos para explorar. Y, básicamente, recuperar adherentes que apoyaron a Milei en el balotaje de 2023 y que el 7 de septiembre se quedaron en sus casas o se inclinaron por opciones de centro.

La Casa Rosada apunta a que la diferencia con Fuerza Patria se ubique dentro de un dígito, lo más lejos posible de los casi 14 puntos que hubo entre las dos fuerzas en las elecciones adelantadas del mes pasado.

Uno de los objetivos pasa por subir las acciones libertarias en la Primera sección. Allí, en el norte y oeste del Conurbano, LLA suponía que iba a quedar arriba del peronismo, pero al final terminó perdiendo por casi 10 puntos: 47,3 contra 37,1 por ciento.

En esa sección los libertarios buscan ir a la caza de los 4 puntos que obtuvo Somos Buenos Aires, el armado de los radicales y sectores del peronismo no K.

En ese marco, Santilli estará hoy recorriendo Merlo, San Martín y Vicente López.

El “Colorado” también buscará sumar en la Segunda sección electoral, donde La Libertad Avanza quedó bien por debajo de las expectativas iniciales.

En esa zona del norte bonaerense, Fuerza Patria se impuso con el 35,4 por ciento de los votos contra los casi 30 puntos que obtuvieron los libertarios. La mira está posada sobre los que consiguió Espacio Abierto para la Integración Social, el sector que lideraron desde San Nicolás los hermanos Passaglia.

Ese armado obtuvo nada menos que el 24 por ciento de los votos y el dato relevantes es que como se trató de una lista seccional y que no competirá el domingo, se interpreta que ese anclaje electoral quedó “suelto”.

Allí abrevaron no sólo el intendente de San Nicolás, sino también dirigentes del PRO como el intendente de Pergamino, Javier Martínez, y sectores del radicalismo.

Santilli buscará seducir a esos votantes cuando mañana visite Zárate y Campana.

Otra de las últimas paradas será Junín, el distrito que gobierna el senador electo del PRO, Pablo Petrecca. El alcalde no formó parte del acuerdo con La Libertad Avanza y se asoció con el radicalismo bajo el rótulo de Somos Buenos Aires y quedó tercero en la sección con una buena cosecha de votos.

Fuerza Patria le ganó por 10 puntos a los libertarios y Somos se quedó con el 20 por ciento de los votos.

Se tata de un nicho que Santilli busca seducir. LLA considera que puede quedarse con buena parte de ese porcentaje ya que Somos, como tal, no compite y se dividió en dos propuesta nacionales: Provincias Unidas y la Coalición Cívica.

NUEVA ETAPA

En términos generales, la campaña libertaria buscó tomar bríos luego de estar enfrascada en la polémica y las denuncias que derivaron en la salida de José Luis Espert.

Santilli, que tras varias presentaciones judiciales fue confirmado como cabeza de lista, quedó así virtualmente a cargo del último tramo de la campaña en la Provincia, mientras que Milei decidió poner el cuerpo en Córdoba y Santa Fe, otros dos distritos de peso electoral en busca de pintarlos de violeta.