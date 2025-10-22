Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Política y Economía |Con la misión de recortar diferencias con el peronismo

Milei suspendió el acto en Ezeiza y Santilli encabeza el sprint final

El “Colorado” hará eje en las secciones Primera, Segunda y Cuarta. Busca recuperar votantes distanciados del Gobierno

Milei suspendió el acto en Ezeiza y Santilli encabeza el sprint final

Sin Milei, Santilli será cabeza visible de la campaña libertaria / pro

22 de Octubre de 2025 | 01:49
Edición impresa

Javier Milei finalmente decidió dejar a Diego Santilli como la cabeza visible del último tramo de la campaña libertaria bonaerense. El Presidente bajó el acto que tenía previsto realizar mañana en Ezeiza para concentrarse en actividades con epicentro en Córdoba y Rosario.

El “Colorado” quedó así prácticamente a cargo del sprint final de La Libertad Avanza en la Provincia, al frente de la compleja tarea de recortar diferencias con el peronismo.

Santilli tiene previsto liderar varias recorridas con eje en las secciones Primera, Segunda y Cuarta. Son tres zonas de la Provincia en las que los estrategas libertarios y del PRO creen que hay nichos para explorar. Y, básicamente, recuperar adherentes que apoyaron a Milei en el balotaje de 2023 y que el 7 de septiembre se quedaron en sus casas o se inclinaron por opciones de centro.

La Casa Rosada apunta a que la diferencia con Fuerza Patria se ubique dentro de un dígito, lo más lejos posible de los casi 14 puntos que hubo entre las dos fuerzas en las elecciones adelantadas del mes pasado.

Uno de los objetivos pasa por subir las acciones libertarias en la Primera sección. Allí, en el norte y oeste del Conurbano, LLA suponía que iba a quedar arriba del peronismo, pero al final terminó perdiendo por casi 10 puntos: 47,3 contra 37,1 por ciento.

En esa sección los libertarios buscan ir a la caza de los 4 puntos que obtuvo Somos Buenos Aires, el armado de los radicales y sectores del peronismo no K.

LE PUEDE INTERESAR

“Ni un sólo dólar del salvataje va a educación”

LE PUEDE INTERESAR

“El Presidente fue a EE UU con la cola entre las patas”

En ese marco, Santilli estará hoy recorriendo Merlo, San Martín y Vicente López.

El “Colorado” también buscará sumar en la Segunda sección electoral, donde La Libertad Avanza quedó bien por debajo de las expectativas iniciales.

En esa zona del norte bonaerense, Fuerza Patria se impuso con el 35,4 por ciento de los votos contra los casi 30 puntos que obtuvieron los libertarios. La mira está posada sobre los que consiguió Espacio Abierto para la Integración Social, el sector que lideraron desde San Nicolás los hermanos Passaglia.

Ese armado obtuvo nada menos que el 24 por ciento de los votos y el dato relevantes es que como se trató de una lista seccional y que no competirá el domingo, se interpreta que ese anclaje electoral quedó “suelto”.

Allí abrevaron no sólo el intendente de San Nicolás, sino también dirigentes del PRO como el intendente de Pergamino, Javier Martínez, y sectores del radicalismo.

Santilli buscará seducir a esos votantes cuando mañana visite Zárate y Campana.

Otra de las últimas paradas será Junín, el distrito que gobierna el senador electo del PRO, Pablo Petrecca. El alcalde no formó parte del acuerdo con La Libertad Avanza y se asoció con el radicalismo bajo el rótulo de Somos Buenos Aires y quedó tercero en la sección con una buena cosecha de votos.

Fuerza Patria le ganó por 10 puntos a los libertarios y Somos se quedó con el 20 por ciento de los votos.

Se tata de un nicho que Santilli busca seducir. LLA considera que puede quedarse con buena parte de ese porcentaje ya que Somos, como tal, no compite y se dividió en dos propuesta nacionales: Provincias Unidas y la Coalición Cívica.

NUEVA ETAPA

En términos generales, la campaña libertaria buscó tomar bríos luego de estar enfrascada en la polémica y las denuncias que derivaron en la salida de José Luis Espert.

Santilli, que tras varias presentaciones judiciales fue confirmado como cabeza de lista, quedó así virtualmente a cargo del último tramo de la campaña en la Provincia, mientras que Milei decidió poner el cuerpo en Córdoba y Santa Fe, otros dos distritos de peso electoral en busca de pintarlos de violeta.

Cúneo
El candidato a diputado nacional por el frente Nuevo Buenos Aires, Santiago Cúneo, cerrará hoy su campaña electoral en La Plata. El empresario y comunicador encabezará un acto desde las 18 en la sede de la UTA, calle 14 entre 46 y 47.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

La Sub 20 cayó 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
+ Leidas

Sarkozy y Carla Bruni: silencio y “resistencia” entre rejas

Sanae Takaichi, la rockera que hizo historia: de tocar la batería en los ochenta a ser la primera mujer en gobernar Japón

¿Quién será el próximo presidente tripero?

Futuro Pincha: ¿buscará nuevos aportes externos?

Polémica por proyecto para privatizar el Astillero

Max tuvo respaldos tras expresarse en las redes

El dólar, indomable: llegó a $1.518 e intervino el Central

El triunfo de Unión favoreció al Pincha
Últimas noticias de Política y Economía

El dólar, indomable: llegó a $1.518 e intervino el Central

Nuevo mensaje de apoyo de Bessent al Presidente

Milei dijo que defenderá el esquema cambiario

Récord de depósitos en moneda extranjera
Espectáculos
“Kennedy”: cómo será la versión estadounidense de “The Crown”
Maxi López: “con Wanda siempre nos tiroteamos así”
¿Tini, suspende?: podrían reprogramar sus shows en Buenos Aires
L-Gante en guerra con su manager: “se pedirá rendición de cuentas”
Ulises Jaitt habló sobre la acusación de su sobrino: “Él se quiere hacer famoso”
Policiales
Grave denuncia en La Plata: profanaron el nicho de Johana Ramallo
Violento robo a un trabajador: lo golpean y huyen con su bicicleta
Investigan red ilegal que impulsa el juego online
Intentan reconstruir el trágico siniestro en 3 y 51
Se prendió fuego una casa en Ensenada
Información General
Vida saludable: la mayoría está lejos del ideal
Baja el nivel de deforestación, pero aún es preocupante
OpenAI lanza un navegador para competir con Google
"El escritor del Hampa": Rodolfo Palacios llega a La Plata para una charla sobre periodismo y crimen
VIDEO. Qué se sabe del macabro hallazgo de animales mutilados en La Plata
Deportes
¿Quién será el próximo presidente tripero?
Úbeda evalúa sacar el doble “9” ante Barracas
Racing va por el golpe ante Flamengo en Brasil
Futuro Pincha: ¿buscará nuevos aportes externos?
Las dudas que tiene Gallardo para el crucial choque copero

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla