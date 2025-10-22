Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana sale la tarjeta del Cartonazo: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Policiales

Otro accidente en la ruta 215 y van.... Vecinos del oeste de La Plata piden señalización: “Trampa mortal”

Otro accidente en la ruta 215 y van.... Vecinos del oeste de La Plata piden señalización: “Trampa mortal”
22 de Octubre de 2025 | 13:01

Escuchar esta nota

Una nueva protesta vecinal encendió las alarmas en la zona de la localidad de Ángel Etcheverry, donde el martes por la noche un grupo de vecinos interrumpió el tránsito sobre la Ruta 215, a la altura del cruce con la 281, para reclamar obras urgentes y mayor seguridad vial. La medida se tomó luego de que se registrara un accidente múltiple provocado por una obra inconclusa y sin señalización adecuada, que los lugareños calificaron como “una trampa mortal”.

En las imágenes registradas durante la noche se observa un extenso corte de ruta, con camiones y vehículos varados y una peligrosa zanja abierta que ocupa todo el ancho de la calzada. Solo algunos tambores naranjas sirven de advertencia a los conductores que transitan por la zona, donde la falta de iluminación y cartelería preventiva convierte el lugar en un punto crítico.

“Esto no da para más, estamos cansados de los accidentes. Es una trampa en medio de la ruta”, expresó una vecina, mientras se desarrollaba la protesta que reunió a decenas de personas con linternas y carteles.

De acuerdo con los testimonios, los siniestros se repiten semana tras semana, especialmente durante la noche, cuando los automovilistas no logran advertir los desniveles del asfalto ni los cortes de obra. Si bien en esta oportunidad no hubo heridos de gravedad, varios vehículos resultaron dañados.

Los manifestantes exigieron la intervención inmediata de las autoridades municipales y provinciales para reparar el tramo y garantizar condiciones seguras de circulación. Además, advirtieron que, si no reciben respuestas concretas en los próximos días, retomarán los cortes de ruta y ampliarán las medidas de fuerza.

“Esperamos que no tenga que morir nadie para que recién hagan algo”, remarcó otro de los vecinos, reflejando el temor y la bronca que atraviesa a toda la comunidad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Mercado preelectoral: dólar por las nubes y récord de depósitos en moneda extranjera

Terror en La Plata para una madre, que enfrentó a un ladrón dentro de su casa: su hija, en shock

¿Quién será el próximo presidente de Gimnasia? Los que están en carrera y las alianzas

El futuro de Estudiantes, tras el trunco acuerdo con Foster Gillett: ¿buscará nuevos aportes externos?

Sarkozy y Carla Bruni: silencio y “resistencia” entre rejas

Sigue la protesta docente, que complica las clases en colegios y facultades de la UNLP

Cuenta DNI del Banco Provincia: miércoles de descuento en un supermercado de La Plata

Sanae Takaichi, la rockera que hizo historia: de tocar la batería en los ochenta a ser la primera mujer en gobernar Japón
+ Leidas

Alcohol, marihuana y dólares: las fotos de Matías Abaldo y el descargo tras el escándalo

¿Quién será el próximo presidente de Gimnasia? Los que están en carrera y las alianzas

"Cola de tornado": furioso temporal en el centro bonaerense con lluvias, rayos, granizo, ráfagas y techos volados

El futuro de Estudiantes, tras el trunco acuerdo con Foster Gillett: ¿buscará nuevos aportes externos?

Desactivan la protesta de taxistas y remiseros de La Plata contra las app: ¿qué pasó?

Polémica por proyecto para privatizar el Astillero

Miércoles caluroso y con paraguas en mano en La Plata: ¿a qué hora llegan los chaparrones?

Terror en La Plata para una madre, que enfrentó a un ladrón dentro de su casa: su hija, en shock
Últimas noticias de Policiales

Grave denuncia en La Plata: qué se sabe de la profanación del nicho de Johana Ramallo

Violento robo a un trabajador: lo golpean y huyen con su bicicleta

Investigan red ilegal que impulsa el juego online

Intentan reconstruir el trágico siniestro en 3 y 51
Espectáculos
Presentan el libro "Resistir en soledad", historias de pandemia
VIDEO. ¿No será mucho? A Tinelli le cortaron el jean y mostró sus partes íntimas en el streaming
El cumpleaños del presidente Javier Milei: íntima celebración en Olivos, los preparativos para el gran cierre en Rosario
Se filtró el filoso apodo que las mujeres de los jugadores de la Selección Argentina le pusieron a Wanda Nara
Volvieron a mostrarse juntos: Daniela Celis y Thiago Medina confesaron detalles del vínculo tras superar un mal momento
La Ciudad
Un club de La Plata vende su histórica sede: el proyecto detrás de una operación que sorprendió al barrio La Loma
Revuelo y susto por una fuga de gas en Villa Elisa
22/10/2025 | UN DÍA MÁS.- Secundaria sin terminar, club en crisis y complicaciones para platenses con ceguera
Otro accidente en la ruta 215 y van.... Vecinos del oeste de La Plata piden señalización: “Trampa mortal”
VIDEO.- Innovación y algarabía en Informática que celebra una nueva Expo de Ciencia y Tecnología
Información General
Chau a la Ley de Nietos: último día para pedir turno y tramitar la ciudadanía española
"Cola de tornado": furioso temporal en el centro bonaerense con lluvias, rayos, granizo, ráfagas y techos volados
Investigadores de la UNLP, en una campaña oceanográfica a bordo del buque Falkor (too): qué busca la expedición
"Decime qué se siente": a puro talento, el equipo de Argentina ganó el Mundial del Petróleo
Una siderúrgica paraliza sectores clave, suspendería a trabajadores y adelantaría vacaciones
Deportes
Nicolás Barros Schelotto, emocionado tras debutar en Gimnasia: "Soy hincha, amo al club y voy a defenderlo toda la vida"
Alcohol, marihuana y dólares: las fotos de Matías Abaldo y el descargo tras el escándalo
¿Quién será el próximo presidente de Gimnasia? Los que están en carrera y las alianzas
Úbeda evalúa sacar el doble “9” ante Barracas
Racing va por el golpe ante Flamengo en Brasil

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla