Una nueva protesta vecinal encendió las alarmas en la zona de la localidad de Ángel Etcheverry, donde el martes por la noche un grupo de vecinos interrumpió el tránsito sobre la Ruta 215, a la altura del cruce con la 281, para reclamar obras urgentes y mayor seguridad vial. La medida se tomó luego de que se registrara un accidente múltiple provocado por una obra inconclusa y sin señalización adecuada, que los lugareños calificaron como “una trampa mortal”.

En las imágenes registradas durante la noche se observa un extenso corte de ruta, con camiones y vehículos varados y una peligrosa zanja abierta que ocupa todo el ancho de la calzada. Solo algunos tambores naranjas sirven de advertencia a los conductores que transitan por la zona, donde la falta de iluminación y cartelería preventiva convierte el lugar en un punto crítico.

“Esto no da para más, estamos cansados de los accidentes. Es una trampa en medio de la ruta”, expresó una vecina, mientras se desarrollaba la protesta que reunió a decenas de personas con linternas y carteles.

De acuerdo con los testimonios, los siniestros se repiten semana tras semana, especialmente durante la noche, cuando los automovilistas no logran advertir los desniveles del asfalto ni los cortes de obra. Si bien en esta oportunidad no hubo heridos de gravedad, varios vehículos resultaron dañados.

Los manifestantes exigieron la intervención inmediata de las autoridades municipales y provinciales para reparar el tramo y garantizar condiciones seguras de circulación. Además, advirtieron que, si no reciben respuestas concretas en los próximos días, retomarán los cortes de ruta y ampliarán las medidas de fuerza.

“Esperamos que no tenga que morir nadie para que recién hagan algo”, remarcó otro de los vecinos, reflejando el temor y la bronca que atraviesa a toda la comunidad.