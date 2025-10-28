Delirio en Francia: la Primera Dama vs. los que la acusan de ser un hombre: un juicio de locos

Lo que empezó como un rumor de redes sociales terminó en los tribunales de París. Brigitte Macron, la Primera Dama francesa, y su esposo, el presidente Emmanuel Macron, dijeron basta. Diez personas se sientan ahora en el banquillo acusadas de haber difundido —con malicia y persistencia— la teoría de que Brigitte no es una mujer, sino un hombre: más precisamente, su propio hermano.

Sí, suena a argumento de telenovela venezolana de los ’90, pero es el delirio que lleva años persiguiendo a la pareja presidencial. Todo comenzó en 2017, apenas Emmanuel ganó las elecciones. Desde entonces, los trolls no descansaron: memes, fotomontajes, videos y supuestas “investigaciones” con documentos “reales”. Spoiler: nada de eso era verdad.

DE FRANCIA A EE.UU., CON ESCALA EN EL ABSURDO

La historia cruzó el Atlántico cuando la influencer trumpista Candace Owens, una suerte de Reina Maga del complot digital, decidió subirse al tren del escándalo. Owens lanzó una serie de videos titulada Becoming Brigitte, escribió un libro con el mismo nombre y juró estar ante “el mayor escándalo político de la historia de la humanidad”.

El caso se volvió viral entre los seguidores de Donald Trump, y Brigitte —que ya tenía suficiente con los comentarios sobre su diferencia de edad con Macron— se convirtió en blanco global de la transfobia y el ciberacoso.

DEL AMOR DE COLEGIO AL JUICIO MEDIÁTICO

Brigitte y Emmanuel se conocieron cuando él era alumno y ella, su profesora de teatro. Desde entonces, su historia fue leída con fascinación, prejuicio y morbo. Pero lo que fue un romance poco convencional terminó mutando en material para teorías conspirativas.

“No hay esposa de jefe de Estado que no haya oído el rumor”, confesó Brigitte con una mezcla de ironía y cansancio. A los 72 años, decidió enfrentar lo que llamó “la reescritura de mi historia familiar” y presentó una denuncia formal por ciberacoso.

EL JUICIO DEL AÑO

El tribunal penal de París se convirtió en escenario de esta tragicomedia moderna. Entre los diez acusados hay de todo: un galerista, un funcionario municipal, un profesor, una médium que se hace llamar Amandine Roy y un publicista con alias de novela negra: Zoé Sagan. Todos negaron el acoso, aunque algunos todavía insisten con “no poder asegurar que Brigitte no sea un hombre”.

La Fiscalía francesa los acusa de haber difundido mensajes sexistas, transfóbicos y difamatorios. Si son condenados, podrían enfrentar hasta dos años de prisión.

EL PRECIO DE LA MENTIRA

Los Macron ya habían iniciado acciones legales en Estados Unidos contra Candace Owens por difamación. Pero esta vez, la batalla es en casa. Brigitte se negó a una evaluación psiquiátrica —“no necesito un certificado para saber quién soy”—, aunque su entorno asegura que el desgaste emocional fue enorme.

La Brigada para la Represión de los Delitos contra las Personas descubrió más de cien publicaciones falsas y una red de usuarios dedicados exclusivamente a burlarse del género y la sexualidad de la Primera Dama.

LA MUJER DETRÁS DEL MITO

Brigitte Macron no busca indemnizaciones millonarias ni venganza: solo silencio. Quiere que las redes dejen de convertir su vida en una caricatura y que el mundo recuerde que, detrás de los titulares, hay una mujer real, con nietos, alumnos y arrugas de expresión que no necesita justificar.

Porque en un planeta donde cualquiera puede inventar una historia y lograr millones de vistas, a veces el gesto más revolucionario es el más simple: ser uno mismo.

Y Brigitte lo sabe. Por eso sonríe, elegante y serena, mientras el tribunal decide. En París, la justicia juzga a los trolls. Y Brigitte, sin proponérselo, acaba de protagonizar el capítulo más increíble del nuevo reality político francés.