Cristina Kirchner agradeció la atención del personal del Sanatorio Otamendi

La ex presidenta Cristina Kirchner agradeció hoy al equipo médico que la asistió durante su reciente intervención quirúrgica en el Sanatorio Otamendi del barrio porteño de Palermo tras su cuadro de apendicitis y destacó el “profesionalismo y tanta calidad humana”.

La titular del PJ habló desde sus redes sociales del “largo y dificultoso proceso de recuperación posterior” a la operación de apendicitis, que se complicó por una peritonitis, por lo que debió permanecer internada durante dos semanas.

La ex mandataria recibió el alta médica el pasado sábado y ya se encuentra en su domicilio de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria.

En su mensaje a través de las redes sociales, Cristina Kirchner sostuvo: “Hace ya algunos días que estoy nuevamente en San José 1111, pero no quería dejar de agradecer a todo el cuerpo médico, a las enfermeras y a todo el personal del Sanatorio Otamendi, que nos atendieron con tanto profesionalismo y tanta calidad humana en la intervención quirúrgica y durante el largo y dificultoso proceso de recuperación posterior”.

También dedicó un párrafo a las muestras de afecto recibidas de parte de sus seguidores durante su estadía en el centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires. “Quiero agradecer a todos los argentinos y argentinas que me hicieron llegar su cariño y su acompañamiento durante la internación”, cerró su mensaje.