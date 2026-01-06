Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cristina Kirchner agradeció la atención del personal del Sanatorio Otamendi

6 de Enero de 2026 | 15:29

La ex presidenta Cristina Kirchner agradeció hoy al equipo médico que la asistió durante su reciente intervención quirúrgica en el Sanatorio Otamendi del barrio porteño de Palermo tras su cuadro de apendicitis y destacó el “profesionalismo y tanta calidad humana”.

La titular del PJ habló desde sus redes sociales del “largo y dificultoso proceso de recuperación posterior” a la operación de apendicitis, que se complicó por una peritonitis, por lo que debió permanecer internada durante dos semanas.

La ex mandataria recibió el alta médica el pasado sábado y ya se encuentra en su domicilio de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria.

En su mensaje a través de las redes sociales, Cristina Kirchner sostuvo: “Hace ya algunos días que estoy nuevamente en San José 1111, pero no quería dejar de agradecer a todo el cuerpo médico, a las enfermeras y a todo el personal del Sanatorio Otamendi, que nos atendieron con tanto profesionalismo y tanta calidad humana en la intervención quirúrgica y durante el largo y dificultoso proceso de recuperación posterior”.

También dedicó un párrafo a las muestras de afecto recibidas de parte de sus seguidores durante su estadía en el centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires. “Quiero agradecer a todos los argentinos y argentinas que me hicieron llegar su cariño y su acompañamiento durante la internación”, cerró su mensaje.

 

