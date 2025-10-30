Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana sale la tarjeta del Cartonazo | Súper pozo de $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20.000.000

El Mundo |ES LA PRIMERA EMPRESA QUE CONSIGUE ESTA CIFRA IMPACTANTE

Nvidia logró superar los 5 billones de dólares de capitalización bursátil

Nvidia logró superar los 5 billones de dólares de capitalización bursátil

Archivo

30 de Octubre de 2025 | 02:15
Edición impresa

El gigante estadounidense de los microprocesadores Nvidia se convirtió en la primera empresa del mundo en superar la simbólica barrera de los 5 billones de dólares de capitalización bursátil.

Poco después de la apertura de Wall Street, el precio de sus acciones se situaba en 210,90 dólares (+4,91%), con lo que superaba la barrera de los 5 billones de dólares.

Nvidia es uno de los mayores fabricantes de microprocesadores utilizados en el creciente mercado de la inteligencia artificial, lo que la ha impulsado a situarse como la compañía con mayor valor bursátil del mundo.

Por detrás de Nvidia se sitúan las tecnológicas Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon y Meta, todas estadounidenses.

El aumento en el precio de las acciones de Nvidia se debe a ventas continuas y sólidas, una serie de nuevos acuerdos -incluyendo una asociación con Nokia anunciada el martes- así como a las expectativas de que la compañía podría recuperar el acceso a China.

La empresa está “muy por delante de cualquier competidor que tiene dificultad para alcanzarla en el mundo en el que vive Nvidia”, dijo Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

LE PUEDE INTERESAR

Putin desafía a Trump con un dron submarino nuclear

LE PUEDE INTERESAR

Wall Street y la Reserva Federal, “sin sintonía”

“Aunque resulta casi inconcebible pensar en que una compañía alcance este hito, se trata de una empresa con tantas eficiencias operativas que parece anunciar acuerdos masivos a diario o semanalmente”, agregó.

Se espera que el CEO de Nvidia, Jensen Huang, visite Corea del Sur esta semana. Allí mantendrá reuniones al margen a la cumbre de la APEC, en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con su par chino, Xi Jinping, y donde se esperan discusiones sobre temas relacionados con la inteligencia artificial.

Los chips de Nvidia no se venden actualmente a China debido a una combinación de prohibiciones del gobierno chino, preocupaciones de seguridad nacional, y tensiones comerciales en curso entre Washington y Pekín.

La administración Trump prefiere un enfoque más matizado en relación a la venta de chips de IA a Pekín, pero enfrenta un profundo escepticismo por parte de los sectores más críticos a China en todo el espectro político de Estados Unidos, quienes defienden prohibiciones más estrictas sobre la tecnología de IA.

Nvidia anunció una serie de asociaciones en las últimas semanas, incluyendo su intención de invertir hasta 100.000 millones de dólares en OpenAI en los próximos años.

También dijo que invertiría 5.000 millones de dólares en su rival en aprietos, Intel, en respuesta al deseo del gobierno de Trump de impulsar la fabricación de semiconductores en Estados Unidos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El padre de un futbolista famoso fue detenido en La Plata: integraba una banda delictiva

Investigan si hubo un femicidio: quien era la mujer murió bajo las llamas en el confuso incendio de Berisso

Presente y futuro del Barba Domínguez

Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves

VIDEO.- Río de Janeiro, un baño de sangre: el operativo más letal de la historia

Se viene el debut de Benjamín Vicuña como conductor en la televisión argentina: llegará al programa prime time en uno de los canales más vistos

Simeone lo llevó para reforzar al Estudiantes campeón, nunca perdió y hoy es nuevo entrenador de Atlético Tucumán

Críticas de la CGT contra Cristina por el baile en el balcón: "Estábamos perdiendo"
+ Leidas

Racing hizo frente pero se quedó sin final

Nuevo COU: proponen mayores alturas en los barrios y topes en el Centro

Hubo afiches contra Marcos Rojo

Colapinto: todo listo para el esperado anuncio oficial

Río, un baño de sangre: la operación más brutal contra narcos en Brasil deja 132 muertos

Los 300 mil votos que hubieran cambiado de color a la Provincia

“Fue un caos total, no sabíamos qué iba a pasar”

Sin invitación para Kicillof y otros peronistas K
Últimas noticias de El Mundo

Río, un baño de sangre: la operación más brutal contra narcos en Brasil deja 132 muertos

Comando Vermelho: de aterrar a Brasil a expandirse a la Argentina

“Fue un caos total, no sabíamos qué iba a pasar”

El Gobierno teme la fuga masiva de criminales hacía nuestro país
Información General
Frente a un ACV: sólo el 38% sabe cómo reaccionar
Creció un 5% el número de hablantes de español
El pan como símbolo de identidad, tradición y encuentro: vuelve la Fiesta en Carhué
Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves
Sorpresa en la ruta: en un operativo Gendarmería incautó tres lagartos de origen africano
Deportes
Racing hizo frente pero se quedó sin final
La Academia quedó en el umbral de la segunda final
Hubo afiches contra Marcos Rojo
Úbeda busca definir al reemplazante de Paredes
El Superclásico ante River será el domingo 9 de noviembre a las 16:30
Policiales
Muerte y dudas: el peor final para una relación desgastada
Ya son 10 los policías detenidos por apremios en una comisaría
Delincuentes armados dieron el golpe en la zona de Parque Castelli
Fallo clave por el triple crimen narco en Varela
Investigan un asesinato a balazos y cuchillazos en Altos de San Lorenzo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla