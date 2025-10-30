“Fue un caos total, no sabíamos qué iba a pasar”

Nuevo COU: proponen mayores alturas en los barrios y topes en el Centro
“Nos quedamos con la sensación de no saber qué iba a pasar. Fue un caos total”. La frase de la argentina Emiliana Martínez resume la incertidumbre con la que amanecieron miles de personas en Río de Janeiro después del operativo policial más mortífero en la historia de Brasil.
“La sensación fue rarísima: Copacabana estaba totalmente vacía, los bares cerrados y nadie en la calle”, contó. Y agregó: “Me iba enterando por WhatsApp de todo lo que pasaba en el norte. Me llegaron mensajes diciéndome que no salga, que la cosa estaba fea y que tenga cuidado”, relató.
Desde su casa en el barrio de Santa Teresa, Nelson Acosta García contó que el operativo se percibió más por las cadenas de mensajes que por los sonidos. “El operativo generó un caos total en Río de Janeiro e inmovilizó a gran parte de la población”, dijo.
Todo empezó con mensajes que se viralizaban por WhatsApp. “Nos decían que tuviéramos cuidado con ciertas zonas, que habían cortado una calle. Después comenzaron los bloqueos. Los organizadores de los disturbios atravesaban los ómnibus en las calles, les sacaban las llaves y los dejaban ahí, varados. Eso generó un colapso total”, relató.
