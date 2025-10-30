Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |“POSEIDÓN”, OTRO FOCO DE TENSIÓN ENTRE RUSIA Y EE UU

Putin desafía a Trump con un dron submarino nuclear

Putin desafía a Trump con un dron submarino nuclear

AFP

30 de Octubre de 2025 | 02:14
Edición impresa

Vladimir Putin desafió las advertencias de Donald Trump al anunciar la prueba de un dron submarino con capacidad nuclear, pocos días después de haber comunicado el ensayo de un misil que fue criticado por el presidente estadounidense.

El domingo el mandatario ruso se había congratulado por la prueba final exitosa del misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik, de “alcance ilimitado” y capaz, según él, de eludir prácticamente todos los sistemas de interceptación.

“Es inapropiado por parte de Putin decir eso. Debería poner fin a la guerra en Ucrania”, había reaccionado su homólogo estadounidense.

Pero el líder ruso no hizo caso de esas críticas. “Se realizó otra prueba de otro sistema prometedor: el dispositivo submarino no tripulado ‘Poseidón’, también equipado con una unidad de energía nuclear”, indicó Putin.

“No hay forma de interceptar” el dron y “ningún otro aparato en el mundo es igual a este por su velocidad y la profundidad a la que opera”, afirmó el jefe del Kremlin.

Diseñado como un dron submarino de disuasión nuclear, Poseidón sería capaz de desplazarse a más de un kilómetro de profundidad, a una velocidad de entre 60 y 70 nudos, permaneciendo invisible para los sistemas de detección, según una fuente del complejo militar-industrial ruso.

