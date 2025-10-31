Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Confirman la muerte de un hombre por Leptospirosis en la Región

Confirman la muerte de un hombre por Leptospirosis en la Región
31 de Octubre de 2025 | 18:15

Escuchar esta nota

En un caso que activa las alarmas sanitarias en la región, se confirmó que un hombre de 77 años, oriundo de Punta Lara, falleció por leptospirosis tras desempeñarse como obrero de la construcción. 

El deceso ocurrió hace más de diez días, aunque la confirmación oficial del diagnóstico se conoció recientemente. Inicialmente el cuadro clínico generó dudas, se descartó Hantavirus y luego se determinó que se trataba de leptospirosis. 

El hombre se encontraba internado en el Instituto Médico Platense, donde falleció. 

Como parte de la investigación sanitaria, se activaron protocolos de control de foco en todos los sitios de trabajo del obrero, entre ellos obras de la UOCRA y un camping en Punta Lara. 

Qué es la leptospirosis y cómo se transmite?

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa causada por bacterias del género Leptospira. Su principal vía de contagio en humanos es el contacto con agua, suelo o alimentos contaminados con la orina de roedores infectados

Los síntomas pueden incluir fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, y en casos graves insuficiencia hepática o renal

