Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió la primera tanda de números para jugar con El Cartonazo | Súper pozo de $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20.000.000

El Mundo

Cruces en la arena: el homenaje que silenció la playa más famosa de Río de Janeiro

Cruces en la arena: el homenaje que silenció la playa más famosa de Río de Janeiro
31 de Octubre de 2025 | 19:02

Escuchar esta nota

El mar golpeaba con suavidad la orilla y el sol apenas se asomaba entre las nubes. Pero algo había cambiado en Copacabana. Allí donde suelen amontonarse las sombrillas, los turistas y los vendedores ambulantes, cuatro cruces negras interrumpían la postal perfecta. Llevaban remeras de la Policía Militar y Civil, manchadas de rojo a la altura del corazón, y fotos de hombres que ya no volverán.

Eran Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, de 51 años; Rodrigo Velloso Cabral, de 34; Cleiton Serafim Gonçalves y Heber Carvalho da Fonseca, ambos del Batallón de Operaciones Especiales (Bope). Cuatro policías que murieron en el operativo del martes contra el Comando Vermelho (CV), la organización narcocriminal más poderosa de Brasil.

El homenaje, instalado por la ONG Rio de Paz, transformó el corazón turístico de Río de Janeiro en un lugar de recogimiento. Allí, frente al emblemático Copacabana Palace, las cruces parecían mirar al horizonte, recordando que a solo quince kilómetros, en las favelas de Penha y Alemão, murieron más de 130 personas en el operativo más letal que la ciudad haya conocido.

El peso de una ausencia

El aire olía a sal y a silencio. En torno a las cruces, los vecinos y transeúntes se detenían unos segundos, como si algo invisible los empujara a mirar. Entre ellos estaba Luís, un joven oficial de 26 años que se detuvo en plena carrera matutina.

“Esos son héroes. Murieron por la población, haciendo lo correcto”, dijo con firmeza, pero con la voz apenas sostenida. Los ojos le brillaban mientras hablaba. “Hay que levantar las manos al cielo y agradecer que todavía hay quienes luchan por nosotros.”

Luís contó que había pasado corriendo por la playa y se topó con las cruces por casualidad. “Estaba haciendo un entrenamiento de diez kilómetros. Vi el homenaje y tuve que parar. No pude grabar nada la primera vez, terminé de correr y volví. Tenía que dejar un registro. Es algo que toca el alma.”

LE PUEDE INTERESAR

Argentinos asesinados: feroz ataque ruso en Ucrania

LE PUEDE INTERESAR

Carlos III desaloja a su hermano y le saca títulos

Mientras hablaba, no podía apartar la vista del improvisado altar. “Uno siente el escalofrío en la piel —dijo, mostrando el brazo erizado—. Pero más fuerte que el miedo es la gratitud. Lo que queda es recordarlos y seguir”.

La violencia que no se detiene

El operativo del martes movilizó a más de 2.500 agentes de las fuerzas de seguridad. El objetivo: desarticular las células del Comando Vermelho que operaban en los complejos de Penha y Alemão, extendiendo su poder hacia el oeste de la ciudad.

La jornada fue una guerra urbana. Hubo horas de tiroteos, helicópteros sobrevolando las favelas, blindados avanzando por callejones y familias encerradas en sus casas. Cuando cayó la noche, el balance era estremecedor: más de 130 muertos, decenas de detenidos y cuatro policías sin vida.

Las autoridades mostraron imágenes de armas de grueso calibre, municiones y vehículos incautados. Pero los cabecillas escaparon. Y la ciudad, una vez más, quedó suspendida entre la sensación de victoria y la certeza de que la paz todavía está lejos.

Un cartel frente al mar

En medio del homenaje, una frase escrita en letras negras resumía la tensión y el reclamo: “Los derechos humanos no tienen lado”.

Era un mensaje dirigido a todos. A quienes lloran a las víctimas de un lado y a quienes intentan comprender el costo humano del otro. Un llamado a no olvidar que detrás de cada uniforme o de cada cifra hay una historia que se interrumpe.

El mediodía llegó con más noticias. Las autoridades comenzaron a publicar la lista oficial de los cuerpos identificados.

En paralelo, Río reforzó su seguridad: hay un 40% más de presencia policial en los puntos turísticos y comerciales. Patrullas estacionadas frente a los bares, motos recorriendo las avenidas y un aire de inquietud que atraviesa la ciudad.

Copacabana, entre el duelo y la vida

Aun así, el turismo no se detiene. Las playas siguen llenas, aunque más silenciosas. Los vendedores ofrecen sus productos con voz baja, los músicos tocan sin micrófonos, y los visitantes observan con respeto las cruces que, de lejos, parecen sombras en la arena.

Copacabana sigue siendo Copacabana. Pero por estos días, la alegría brasileña se mezcla con un silencio denso, un silencio que dice más que cualquier grito.

El mar sigue golpeando con suavidad, borrando huellas, pero sin poder borrar la memoria. Las cuatro cruces permanecen allí, desafiando al viento y recordándole a todos que, incluso en la ciudad del carnaval, hay momentos en que la música se detiene.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cuenta DNI en noviembre: cuándo es el descuento en carnicerías y la sorpresa gastronómica

Detuvieron al prófugo por el crimen del enfermero platense: atropelló a un policía para intentar escapar

VIDEO. Abel Pintos: “Empezó a importarme lo que podía decir, no cómo lo iba a decir”

VIDEO. La Plata se viste de terror: disfraces, fiestas y todo listo para celebrar Halloween

Sorpresa por una extraña camiseta de Estudiantes en una favela de Brasil: "No la tiene nadie"

En Gimnasia la Asamblea fue caliente, bochornosa y terminó con incidentes

Desde Provincia salieron a desmentir los dichos de Cristina Kirchner y se tensa la interna en el peronismo

El Banco Mundial encendió la alarma por impacto de La Niña en la Argentina
+ Leidas

En Gimnasia la Asamblea fue caliente, bochornosa y terminó con incidentes

Desde Provincia salieron a desmentir los dichos de Cristina Kirchner y se tensa la interna en el peronismo

Sorpresa por una extraña camiseta de Estudiantes en una favela de Brasil: "No la tiene nadie"

Milei dijo por qué dejó afuera a Kicillof de la reunión y que los gobernadores están "de acuerdo" con la reforma laboral

Emotivo homenaje a Miguel Russo en el Country de Estudiantes: "Es lo que mi papá hubiese querido"

De quinteros a verduleros: bolivianos al mando del rubro que explotó en La Plata

Amplia agenda platense para celebrar Halloween

Wanda y el video en las favelas… ¡con el permiso del Comando Vermelho!
Últimas noticias de El Mundo

Más tensión en el Caribe entre Estados Unidos y Venezuela

Argentinos asesinados: feroz ataque ruso en Ucrania

Carlos III desaloja a su hermano y le saca títulos

Tras la pista del capo del Comando Vermelho: ¿puede venir a Argentina?
Información General
Cambio climático: crecen 23% las muertes por calor
La Estación Espacial Internacional cumple 25 años
La deforestación de la Amazonía se redujo 11%
Los números de la suerte del viernes 31 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
El Banco Mundial encendió la alarma por impacto de La Niña en la Argentina
Deportes
Galperín llega al fútbol argentino: anunciaron oficialmente el acuerdo con AFA
Sorpresa por una extraña camiseta de Estudiantes en una favela de Brasil: "No la tiene nadie"
Emotivo homenaje a Miguel Russo en el Country de Estudiantes: "Es lo que mi papá hubiese querido"
En Gimnasia la Asamblea fue caliente, bochornosa y terminó con incidentes
Zaniratto perfila el once para ir al Monumental
Policiales
Tragedia en la Ruta 12: choque frontal entre dos pickups dejó cuatro muertos
Detuvieron al prófugo por el crimen del enfermero platense: atropelló a un policía para intentar escapar
Horror en San Isidro: integrantes de la “Banda del Millón" asesinaron a una jubilada para robarle
Sin atenuantes: perpetua por un femicidio en La Plata
Atropello y muerte de dos músicos en La Plata: el conductor de la Ranger reconoció su responsabilidad

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla