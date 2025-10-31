Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Elecciones de profesores en la UNLP: los resultados finales

Elecciones de profesores en la UNLP: los resultados finales

Demian Alday/El Día

31 de Octubre de 2025 | 19:07

Escuchar esta nota

Los profesores de las facultades y los docentes de los establecimientos del sistema de pregrado de la Universidad Nacional de La Plata eligieron a sus representantes.

En el caso de las Facultades se definieron los 7 representantes del claustro para integrar el Consejo Directivo (en total se compone de 16 miembros) de cada una de las unidades académicas.

Según los dispuesto por el Estatuto de la UNLP, la lista que obtiene la mayoría se adjudica 5 cargos y la que obtiene la minoría 2, siempre que supere el 25 % de los votos. Además se elige un representante para el Consejo Superior.

En tanto, en cada uno de los 5 colegios de la Universidad, los docentes eligieron al director de la institución, a sus representantes ante la Asamblea Universitaria, y representantes al Consejo de Enseñanza Media y Primaria (CEMYP).

 

FACULTAD DE ARQUITECTURA (Final)
LISTA CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO SUPERIOR
1 Proyecto FAU 87 87
Blanco 3 3
Nulo
TOTAL 90 90

Lista 1 Proyecto FAU: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y FORESTALES

LISTA CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO SUPERIOR
15 Convergencia 35 35
30 Consenso 48 48
Blanco 2 2
Recurridos 1 1
TOTAL 86 86

Lista 30 Consenso: 5 consejeros directivos / 1 consejero superior
Lista 15 Convergencia: 2 consejeros directivos

 

FACULTAD DE ARTES (Final)
LISTA CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO SUPERIOR
10 Unidad 222 222
11 Doc de Arte y Diseño 71 71
Blanco 1 1
Nulo
TOTAL 294 294

Lista 10 Unidad: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior

Lista 11 Docentes de Arte y Diseño:

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS (Final)
LISTA CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO SUPERIOR
139 Observatorio 37 37
314 Pro Scientia et Patria 30 30
Blanco
Nulo 1 1
TOTAL 68 68

Lista 139 Observatorio: 5 consejeros directivos / 1 consejero superior
Lista 314 Pro Scientia et Patria: 2 consejeros directivos

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS (Final)
LISTA CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO SUPERIOR
1 Unidad 145 145
Blanco 1 1
Nulo
TOTAL 146 146

Lista 1 Unidad: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior

 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS (Final)
LISTA CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO SUPERIOR
10 IDEAR 149 149
Blanco 21 21
Nulo
TOTAL 170 170

Lista 10 IDEAR: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES (Final)
LISTA CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO SUPERIOR
1 Unidad Académica 152 152
Blanco 5 5
Impugnado 1 1
TOTAL 158 158

Lista Unidad Académica: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS (Final)
LISTA CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO SUPERIOR
1 Futuro Académico 76 76
19 Compromiso Colectivo 77 77
Blanco 2 2
Nulo 1 1
TOTAL 154 154

Lista 19 Compromiso Colectivo: 5 consejeros directivos / 1 consejero superior
Lista 1 Futuro Académico: 2 consejeros directivos

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES (Final)
LISTA CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO SUPERIOR
1 Facultad 75 75
Blanco 9 9
Nulo
TOTAL 84 84

Lista 1 Facultad: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior

 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS (Final)
LISTA CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO SUPERIOR
1 Cruz Violeta 79 79
Blanco 4 4
Nulo 1 1
TOTAL 84 84

Lista 1 Cruz Violeta: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior

 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (Final)
LISTA CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO SUPERIOR
1 Plural 192 192
Blanco 11 11
Nulo
TOTAL

Lista 1 Plural: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior

 

FACULTAD DE INFORMÁTICA (Final)
LISTA CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO SUPERIOR
Lista 3300 64 64
Blanco 1 1
Nulo
TOTAL 65 65

Lista 3300: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior

 

FACULTAD DE INGENIERÍA (Final)
LISTA CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO SUPERIOR
Lista 5 Ingeniería 165 165
Blanco 19 19
Nulo 1 1
TOTAL 185 185

Lista 5 Ingeniería: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior

 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA (Final)
LISTA CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO SUPERIOR
4 Facultad 58 58
Blanco
Nulo
TOTAL 58 58

Lista 4 Facultad: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior

 

FACULTAD DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN SOCIAL (Final)
LISTA CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO SUPERIOR
17 Jorge Huergo 284 284
Blanco 2 2
Nulo
TOTAL 286 286

Lista Azul y Blanca Prof Jorge Huergo: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior

 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA (Final)
LISTA CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO SUPERIOR
21 Proyecto Psi 44 44
Blanco 4 4
Nulo
TOTAL 48 48

Lista 21 Proyecto Psi: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior

 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL (Final)
LISTA CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO SUPERIOR
17 de Oktubre 58 58
Blanco 4 4
Nulo
TOTAL 62 62

Lista 17 de Oktubre: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior

 

 

COLEGIOS DEL SISTEMA DE PREGRADO UNIVERSITARIO 

Colegio Rafael Hernández

LISTA DIRECTOR ASAMBLEA CEMyP
Lista 2 158 146 148
Blanco 5 7 16
Nulo
TOTAL 163 153 164

 

 

Liceo Victor Mercante

LISTA DIRECTOR ASAMBLEA CEMyP
Lista 1 106 89 112
Blanco 4 3 1
Nulo
TOTAL 110 92 113

 

Escuela Graduada Joaquín V. González (Graduada)

LISTA DIRECTOR ASAMBLEA CEMyP
215 Construir Comunidad 73 73 70
Blanco 7 7 15
Nulo
TOTAL 82 82 85

 

Escuela Agraria Inchausti

LISTA DIRECTOR ASAMBLEA CEMyP
Inchausti Identidad (Para Director y Asamblea) / Continuidad (Para CEMyP) 48 48 47
Blanco 6 6 7
Nulo
TOTAL 54 54 54
Tags

