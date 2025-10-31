Elecciones de profesores en la UNLP: los resultados finales

La foto con intendentes: en medio de la tensión con Cristina, Kicillof tuvo el respaldo de los jefes comunales
La foto con intendentes: en medio de la tensión con Cristina, Kicillof tuvo el respaldo de los jefes comunales
La Justicia Federal de La Plata confirmó la cautelar que frena la privatización del Banco Nación
Transporte, alquileres, tarifas y servicios: uno por uno, los aumentos de noviembre
Confirman la muerte de un hombre por Leptospirosis en la Región
Más de la mitad de los niños de barrios vulnerables de La Plata se ven afectados por parásitos intestinales
Detuvieron al prófugo por el crimen del enfermero platense: atropelló a un policía para intentar escapar
"Revisión exhaustiva": ¿Demoraron a Tamara Pettinatto y su pareja en el aeropuerto de Miami?
República de los Niños: los precios que podrían costar el tren, el barquito y el estacionamiento
La Plata se viste de terror: disfraces para celebrar Halloween
Galperín llega al fútbol argentino: anunciaron oficialmente el acuerdo con AFA
Se rompe el bloque de diputados del PRO: el bullrichismo, con Arabia a la cabeza se suma a LLA
Tragedia en la Ruta 12: choque frontal entre dos pickups dejó cuatro muertos
Cruces en la arena: el homenaje que silenció la playa más famosa de Río de Janeiro
Emotivo homenaje a Miguel Russo en el Country de Estudiantes: "Es lo que mi papá hubiese querido"
"Te usé para vengarme de...": Yanina Latorre le dijo la verdad a Fede Bal
Nelson Castro habló por primera vez de su sexualidad: "Lo diría"
Cuenta DNI en noviembre: cuándo es el descuento en carnicerías y la sorpresa gastronómica
Una nena de La Plata murió por tos convulsa y hay alerta sanitaria en la Provincia por otros casos fatales
En Provincia y La Plata: actualizaron los cuadros tarifarios de luz y gas
Milei dijo por qué dejó afuera a Kicillof de la reunión y que los gobernadores están "de acuerdo" con la reforma laboral
La agenda más completa para el fin de semana en La Plata: teatro, música, cine y baile
El Banco Mundial encendió la alarma por impacto de La Niña en la Argentina
La comunidad peruana de La Plata festejará el Inti Raymi en Plaza Moreno
Los indispensables del Chef II, un taller para transformar tu cocina: pedilo desde el sábado
Lourdes Fernández reapareció en el Gran Rex tras el dramático episodio con su pareja
La Plata: encañonaron a dos mujeres durante un feroz robo en La Loma
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Los profesores de las facultades y los docentes de los establecimientos del sistema de pregrado de la Universidad Nacional de La Plata eligieron a sus representantes.
En el caso de las Facultades se definieron los 7 representantes del claustro para integrar el Consejo Directivo (en total se compone de 16 miembros) de cada una de las unidades académicas.
Según los dispuesto por el Estatuto de la UNLP, la lista que obtiene la mayoría se adjudica 5 cargos y la que obtiene la minoría 2, siempre que supere el 25 % de los votos. Además se elige un representante para el Consejo Superior.
En tanto, en cada uno de los 5 colegios de la Universidad, los docentes eligieron al director de la institución, a sus representantes ante la Asamblea Universitaria, y representantes al Consejo de Enseñanza Media y Primaria (CEMYP).
|FACULTAD DE ARQUITECTURA (Final)
|LISTA
|CONSEJO DIRECTIVO
|CONSEJO SUPERIOR
|1 Proyecto FAU
|87
|87
|Blanco
|3
|3
|Nulo
|–
|–
|TOTAL
|90
|90
Lista 1 Proyecto FAU: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior
LE PUEDE INTERESAR
Confirman la muerte de un hombre por Leptospirosis en la Región
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y FORESTALES
|LISTA
|CONSEJO DIRECTIVO
|CONSEJO SUPERIOR
|15 Convergencia
|35
|35
|30 Consenso
|48
|48
|Blanco
|2
|2
|Recurridos
|1
|1
|TOTAL
|86
|86
Lista 30 Consenso: 5 consejeros directivos / 1 consejero superior
Lista 15 Convergencia: 2 consejeros directivos
|FACULTAD DE ARTES (Final)
|LISTA
|CONSEJO DIRECTIVO
|CONSEJO SUPERIOR
|10 Unidad
|222
|222
|11 Doc de Arte y Diseño
|71
|71
|Blanco
|1
|1
|Nulo
|–
|–
|TOTAL
|294
|294
Lista 10 Unidad: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior
Lista 11 Docentes de Arte y Diseño:
|FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS (Final)
|LISTA
|CONSEJO DIRECTIVO
|CONSEJO SUPERIOR
|139 Observatorio
|37
|37
|314 Pro Scientia et Patria
|30
|30
|Blanco
|–
|–
|Nulo
|1
|1
|TOTAL
|68
|68
Lista 139 Observatorio: 5 consejeros directivos / 1 consejero superior
Lista 314 Pro Scientia et Patria: 2 consejeros directivos
|FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS (Final)
|LISTA
|CONSEJO DIRECTIVO
|CONSEJO SUPERIOR
|1 Unidad
|145
|145
|Blanco
|1
|1
|Nulo
|–
|–
|TOTAL
|146
|146
Lista 1 Unidad: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior
|FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS (Final)
|LISTA
|CONSEJO DIRECTIVO
|CONSEJO SUPERIOR
|10 IDEAR
|149
|149
|Blanco
|21
|21
|Nulo
|–
|–
|TOTAL
|170
|170
Lista 10 IDEAR: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior
|FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES (Final)
|LISTA
|CONSEJO DIRECTIVO
|CONSEJO SUPERIOR
|1 Unidad Académica
|152
|152
|Blanco
|5
|5
|Impugnado
|1
|1
|TOTAL
|158
|158
Lista Unidad Académica: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior
|FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS (Final)
|LISTA
|CONSEJO DIRECTIVO
|CONSEJO SUPERIOR
|1 Futuro Académico
|76
|76
|19 Compromiso Colectivo
|77
|77
|Blanco
|2
|2
|Nulo
|1
|1
|TOTAL
|154
|154
Lista 19 Compromiso Colectivo: 5 consejeros directivos / 1 consejero superior
Lista 1 Futuro Académico: 2 consejeros directivos
|FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES (Final)
|LISTA
|CONSEJO DIRECTIVO
|CONSEJO SUPERIOR
|1 Facultad
|75
|75
|Blanco
|9
|9
|Nulo
|–
|–
|TOTAL
|84
|84
Lista 1 Facultad: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior
|FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS (Final)
|LISTA
|CONSEJO DIRECTIVO
|CONSEJO SUPERIOR
|1 Cruz Violeta
|79
|79
|Blanco
|4
|4
|Nulo
|1
|1
|TOTAL
|84
|84
Lista 1 Cruz Violeta: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior
|FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (Final)
|LISTA
|CONSEJO DIRECTIVO
|CONSEJO SUPERIOR
|1 Plural
|192
|192
|Blanco
|11
|11
|Nulo
|–
|–
|TOTAL
|–
|–
Lista 1 Plural: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior
|FACULTAD DE INFORMÁTICA (Final)
|LISTA
|CONSEJO DIRECTIVO
|CONSEJO SUPERIOR
|Lista 3300
|64
|64
|Blanco
|1
|1
|Nulo
|–
|–
|TOTAL
|65
|65
Lista 3300: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior
|FACULTAD DE INGENIERÍA (Final)
|LISTA
|CONSEJO DIRECTIVO
|CONSEJO SUPERIOR
|Lista 5 Ingeniería
|165
|165
|Blanco
|19
|19
|Nulo
|1
|1
|TOTAL
|185
|185
Lista 5 Ingeniería: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior
|FACULTAD DE ODONTOLOGÍA (Final)
|LISTA
|CONSEJO DIRECTIVO
|CONSEJO SUPERIOR
|4 Facultad
|58
|58
|Blanco
|–
|–
|Nulo
|–
|–
|TOTAL
|58
|58
Lista 4 Facultad: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior
|FACULTAD DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN SOCIAL (Final)
|LISTA
|CONSEJO DIRECTIVO
|CONSEJO SUPERIOR
|17 Jorge Huergo
|284
|284
|Blanco
|2
|2
|Nulo
|–
|–
|TOTAL
|286
|286
Lista Azul y Blanca Prof Jorge Huergo: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior
|FACULTAD DE PSICOLOGÍA (Final)
|LISTA
|CONSEJO DIRECTIVO
|CONSEJO SUPERIOR
|21 Proyecto Psi
|44
|44
|Blanco
|4
|4
|Nulo
|–
|–
|TOTAL
|48
|48
Lista 21 Proyecto Psi: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior
|FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL (Final)
|LISTA
|CONSEJO DIRECTIVO
|CONSEJO SUPERIOR
|17 de Oktubre
|58
|58
|Blanco
|4
|4
|Nulo
|–
|–
|TOTAL
|62
|62
Lista 17 de Oktubre: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior
COLEGIOS DEL SISTEMA DE PREGRADO UNIVERSITARIO
Colegio Rafael Hernández
|LISTA
|DIRECTOR
|ASAMBLEA
|CEMyP
|Lista 2
|158
|146
|148
|Blanco
|5
|7
|16
|Nulo
|–
|–
|–
|TOTAL
|163
|153
|164
Liceo Victor Mercante
|LISTA
|DIRECTOR
|ASAMBLEA
|CEMyP
|Lista 1
|106
|89
|112
|Blanco
|4
|3
|1
|Nulo
|–
|–
|–
|TOTAL
|110
|92
|113
Escuela Graduada Joaquín V. González (Graduada)
|LISTA
|DIRECTOR
|ASAMBLEA
|CEMyP
|215 Construir Comunidad
|73
|73
|70
|Blanco
|7
|7
|15
|Nulo
|–
|–
|–
|TOTAL
|82
|82
|85
Escuela Agraria Inchausti
|LISTA
|DIRECTOR
|ASAMBLEA
|CEMyP
|Inchausti Identidad (Para Director y Asamblea) / Continuidad (Para CEMyP)
|48
|48
|47
|Blanco
|6
|6
|7
|Nulo
|–
|–
|–
|TOTAL
|54
|54
|54
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí