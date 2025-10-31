Elecciones de profesores en la UNLP: los resultados finales

Los profesores de las facultades y los docentes de los establecimientos del sistema de pregrado de la Universidad Nacional de La Plata eligieron a sus representantes.

En el caso de las Facultades se definieron los 7 representantes del claustro para integrar el Consejo Directivo (en total se compone de 16 miembros) de cada una de las unidades académicas.

Según los dispuesto por el Estatuto de la UNLP, la lista que obtiene la mayoría se adjudica 5 cargos y la que obtiene la minoría 2, siempre que supere el 25 % de los votos. Además se elige un representante para el Consejo Superior.

En tanto, en cada uno de los 5 colegios de la Universidad, los docentes eligieron al director de la institución, a sus representantes ante la Asamblea Universitaria, y representantes al Consejo de Enseñanza Media y Primaria (CEMYP).

FACULTAD DE ARQUITECTURA (Final) LISTA CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO SUPERIOR 1 Proyecto FAU 87 87 Blanco 3 3 Nulo – – TOTAL 90 90

Lista 1 Proyecto FAU: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y FORESTALES

LISTA CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO SUPERIOR 15 Convergencia 35 35 30 Consenso 48 48 Blanco 2 2 Recurridos 1 1 TOTAL 86 86

Lista 30 Consenso: 5 consejeros directivos / 1 consejero superior

Lista 15 Convergencia: 2 consejeros directivos

FACULTAD DE ARTES (Final) LISTA CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO SUPERIOR 10 Unidad 222 222 11 Doc de Arte y Diseño 71 71 Blanco 1 1 Nulo – – TOTAL 294 294

Lista 10 Unidad: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior

Lista 11 Docentes de Arte y Diseño:

FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS (Final) LISTA CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO SUPERIOR 139 Observatorio 37 37 314 Pro Scientia et Patria 30 30 Blanco – – Nulo 1 1 TOTAL 68 68

Lista 139 Observatorio: 5 consejeros directivos / 1 consejero superior

Lista 314 Pro Scientia et Patria: 2 consejeros directivos

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS (Final) LISTA CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO SUPERIOR 1 Unidad 145 145 Blanco 1 1 Nulo – – TOTAL 146 146

Lista 1 Unidad: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS (Final) LISTA CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO SUPERIOR 10 IDEAR 149 149 Blanco 21 21 Nulo – – TOTAL 170 170

Lista 10 IDEAR: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES (Final) LISTA CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO SUPERIOR 1 Unidad Académica 152 152 Blanco 5 5 Impugnado 1 1 TOTAL 158 158

Lista Unidad Académica: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS (Final) LISTA CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO SUPERIOR 1 Futuro Académico 76 76 19 Compromiso Colectivo 77 77 Blanco 2 2 Nulo 1 1 TOTAL 154 154

Lista 19 Compromiso Colectivo: 5 consejeros directivos / 1 consejero superior

Lista 1 Futuro Académico: 2 consejeros directivos

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES (Final) LISTA CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO SUPERIOR 1 Facultad 75 75 Blanco 9 9 Nulo – – TOTAL 84 84

Lista 1 Facultad: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS (Final) LISTA CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO SUPERIOR 1 Cruz Violeta 79 79 Blanco 4 4 Nulo 1 1 TOTAL 84 84

Lista 1 Cruz Violeta: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (Final) LISTA CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO SUPERIOR 1 Plural 192 192 Blanco 11 11 Nulo – – TOTAL – –

Lista 1 Plural: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior

FACULTAD DE INFORMÁTICA (Final) LISTA CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO SUPERIOR Lista 3300 64 64 Blanco 1 1 Nulo – – TOTAL 65 65

Lista 3300: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior

FACULTAD DE INGENIERÍA (Final) LISTA CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO SUPERIOR Lista 5 Ingeniería 165 165 Blanco 19 19 Nulo 1 1 TOTAL 185 185

Lista 5 Ingeniería: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA (Final) LISTA CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO SUPERIOR 4 Facultad 58 58 Blanco – – Nulo – – TOTAL 58 58

Lista 4 Facultad: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior

FACULTAD DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN SOCIAL (Final) LISTA CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO SUPERIOR 17 Jorge Huergo 284 284 Blanco 2 2 Nulo – – TOTAL 286 286

Lista Azul y Blanca Prof Jorge Huergo: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior

FACULTAD DE PSICOLOGÍA (Final) LISTA CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO SUPERIOR 21 Proyecto Psi 44 44 Blanco 4 4 Nulo – – TOTAL 48 48

Lista 21 Proyecto Psi: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL (Final) LISTA CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO SUPERIOR 17 de Oktubre 58 58 Blanco 4 4 Nulo – – TOTAL 62 62

Lista 17 de Oktubre: 7 consejeros directivos / 1 consejero superior

COLEGIOS DEL SISTEMA DE PREGRADO UNIVERSITARIO

Colegio Rafael Hernández

LISTA DIRECTOR ASAMBLEA CEMyP Lista 2 158 146 148 Blanco 5 7 16 Nulo – – – TOTAL 163 153 164

Liceo Victor Mercante

LISTA DIRECTOR ASAMBLEA CEMyP Lista 1 106 89 112 Blanco 4 3 1 Nulo – – – TOTAL 110 92 113

Escuela Graduada Joaquín V. González (Graduada)

LISTA DIRECTOR ASAMBLEA CEMyP 215 Construir Comunidad 73 73 70 Blanco 7 7 15 Nulo – – – TOTAL 82 82 85

Escuela Agraria Inchausti