El periodista y conductor Ángel De Brito lanzó este viernes una información que generó un fuertísimo revuelo en redes sociales. A través de su cuenta de X (ex Twitter), contó que Támara Pettinato y su pareja, José Glinski —exdirector de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)— fueron demorados por personal de migraciones en el aeropuerto de Miami.
“Esta mañana, en migraciones del aeropuerto de Miami, se los vio a Támara Pettinato y su novio José Glinski. Un oficial estadounidense los invitó a pasar a un cuarto para una revisión más exhaustiva”, escribió De Brito en su posteo.
Hasta el momento, ninguno de los involucrados hizo declaraciones públicas sobre el episodio, ni se conocieron detalles oficiales del motivo de la revisión.
El mensaje, sin embargo, rápidamente desató especulaciones y comentarios en redes sociales, tanto por la figura mediática de Pettinato como por el pasado político de Glinski, quien se desempeñó en la gestión nacional durante el gobierno anterior.
