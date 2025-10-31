La Justicia Federal de La Plata confirmó la cautelar que frena la privatización del Banco Nación

La batalla judicial en la que se dirime el aval a la privatización del Banco de la Nación Argentina sumó un nuevo capítulo en los Tribunales Federales de La Plata.

La Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata resolvió confirmar la prórroga por seis meses de una cautelar clave que mantiene frenada la privatización.

Así ratifica la medida cautelar dictada en marzo por el juez Alejo Ramos Padilla, que suspende la aplicación del DNU 116/2025 de Javier Milei, impidiendo así que el gobierno avance en la transformación del Banco de la Nación Argentina en una Sociedad Anónima.

Como se ha publicado anteriormente, la medida cautelar fue solicitada por empleados del banco con el acompañamiento del gremio La Bancaria, que advirtieron que la conversión "afectaría la misión pública de la entidad y pondría en riesgo derechos laborales. El juez les dio la razón en este punto y sostuvo que, mientras se resuelva el fondo de la cuestión, la estructura actual del Banco Nación debe permanecer intacta".

Tal como expresa el fallo judicial, la privatización del Banco Nación fue excluida de la lista de empresas sujetas a privatización en la Ley 27.742, denominada “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo no tiene facultades para avanzar con dicha transformación sin la debida intervención del Congreso de la Nación.

En el fallo que lleva la firma de los jueces de los jueces Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias, detalla: "Desestimar el recurso de las demandadas consecuentemente, confirmar la decisión que dispuso la prórroga de la medida cautelar por un plazo de seis (6) meses. Costas a las demandadas vencidas en la incidencia".

EN DESARROLLO