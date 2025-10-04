San Carlos, con la necesidad de obtener una victoria

La oposición busca desplazar a Espert y avanzar con una agenda que complica al Gobierno
Villa San Carlos (21), a seis puntos de los líederes Midland (27) y Deportivo Armenio (27), pero en zona de clasificación para el Reducido, afrontará esta tarde un compromiso de importancia para sus aspiraciones, cuando a partir de las 15:30 y con el arbitraje de Valentín Bocaccia, reciba en Berisso a Sportivo Dock Sud, penúltimo con 12 puntos, en uno de los partidos que le dará continuidad a la decimosexta fecha del Clausura de Primera B.
El Celeste, que tuvo fecha libre, viene de perder ante Real Pilar (1-0), por lo que su principal objetivo de hoy es sumar de a tres ya que además, de los últimos siete partidos apenas ganó uno (tres empates y las mismas cantidad de derrotas).
Si bien la punta quedó algo alejada, el propósito del equipo de Berisso es ingresar al Reducido, que determinará el segundo ascenso.
Para ello, necesita ganarle a Dock Sud, que llega a este partido con la moral por el piso y en caída libre, pues arrastra una rachja adversa de cuatro partidos sin éxitos.
Para este compromiso, Pablo Miranda, en principio, tiene pensado introducir cuatro variantes respecto de la formación que perdió hace dos semanas con Real Pilar: Tomás Akimenco reemplaza en el arco a Pablo Bangardino; Mauro Garraza jugará por Franco Ojeda; Felipe Guallama por Augusto Pontón; mientras que Alejandro Lugones hará lo propio por Luca Ferro.
Por consiguiente, el probable once sería con Tomás Akimenco; Mauro Garraza, Alejo Lloyaiy y Luciano Machin; Felipe Guallama, Angel Acosta, Francisco Cairo y Nicolás Benavidez; Alejandro Lugones, Matías Samaniego y Emanuel Zagert.
La fecha continuará hoy con: A las 15, Brown de Adrogué vs. Laferrere; a las 15:30, Sportivo Italiano vs. San Martín de Burzaco; Real Pilar vs. Deportivo Merlo y Acassuso vs. Liniers. Para mañana a las 15:30 está previsto el cruce entre Argentino de Quilmes vs. Flandria.
La última fecha (34º) tendrá estos partidos: All Boys-Los Andes; Arsenal-Alvarado; Colegiales-Dep. Madryn; Atlanta-Dep. Maipú; Racing (C)-Gimnasia y Tiro; Quilmes-T. Suárez; San Miguel-San Martín (T);Almagro-Güemes y Ferro-Patronato.
