VIDEO.- Espert se quebró, rompió el llanto en vivo al hablar del escándalo y admitió vuelos con Machado
VIDEO.- Espert se quebró, rompió el llanto en vivo al hablar del escándalo y admitió vuelos con Machado
Gimnasia logró un triunfo que vale oro en Junín: le ganó 1 a 0 a Sarmiento en el duelo clave por la permanencia
Renuevan el alerta NARANJA por tormentas en La Plata y la Región: ¿a qué hora llega la lluvia?
El peronismo, la enseñanza de Napoleón y la crisis que sacude la campaña libertaria
Autopista La Plata: chocó una Kangoo con ocho ocupantes, el conductor estaba alcoholizado y se lo llevaron esposado
Videos y fotos.- En un emotivo acto, se inauguró la nueva sede y el Polideportivo Club Tricolores
Revuelo en un colegio católico de La Plata por el precio de la cuota
Rezo por vos: Daniela Celis se sumó a la peregrinación a Luján para pedir por Thiago
La fe de El Barba: el DT Pincha participó de la caminata a Luján
Algunas zonas de La Plata estuvieron con cortes de luz: qué pasó
Las ofertas de trabajo en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
Con la elección de la embajadora, sigue la Fiesta Nacional del Inmigrante en Berisso
VIDEO. Una multitud caminó hasta Luján en otra histórica procesión
Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM
El problema de Argentina es el sobreendeudamiento más que el déficit fiscal
VIDEO. Las caravanas de motos cada vez más descontroladas en la noche platense: "Ya no respetan ni los semáforos"
VIDEO.- Milei tuvo que levantar su recorrida en Santa Fe en medio de empujones, insultos y huevazos
Angustia y misterio en La Plata: sigue la búsqueda del joven que fue a buscar a su hija al colegio y nunca regresó
Los Tilos se impuso ante San Luis y festejó en otra edición del clásico del rugby en La Plata
Chau veranito: tras la lluvia, anticipan una "bomba de frío" que barrerá el calor
Plaza Moreno, escenario de una nueva edición de Sabores Bonaerenses
Los Pumas lucharon hasta el final, pero ganó Sudáfrica y se consagró bicampeón del Rugby Championship
VIDEO.- La bronca de Colapinto, que espera sanciones: "Estoy caliente, me molestaron mucho"
"Rompieron todo para entrar": una jubilada volvió de un viaje y encontró su casa desvalijada en Barrio Norte
“Apenas toma agua”: la huelga de hambre de Morena Rial en la cárcel de Magdalena
"Tierras raras" a 300 kilómetros de La Plata: la UNLP estudia minerales estratégicos en la Provincia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
José Picón
jpicon@eldia.com
Escuchar esta nota
Sobrevuela en el ecosistema libertario la pesada sensación del desconcierto. La insistencia en mantener la candidatura a diputado nacional del José Luis Espert pese a las acusaciones de sus presuntos vínculos con el narcotráfico, no encuentra en esos ámbitos una explicación certera.
Los socios políticos de Javier Milei no comprenden los motivos del empecinamiento por sostener a la cabeza de la lista de La Libertad Avanza en el principal distrito del país. La cuestión es incluso más profunda: se dice que tanto Karina Milei como Santiago Caputo, los otros dos integrantes del denominado Triángulo de Hierro, estarían opinando que hay que intentar ponerle freno a la crisis en la que se metió el Gobierno sacrificando al candidato.
Es el propio Presidente quien resiste. Parece estar dispuesto a pagar un costo político que podría ser altísimo. Distintos analistas comenzaron a alertar sobre una erosión más que probable sobre la oferta electoral libertaria si la Casa Rosada se empeña en transitar las tres semanas que restan de campaña para el 26 de octubre con Espert a la cabeza de la lista bonaerense.
Javier Milei habló antes de las elecciones provinciales del 7 de septiembre de que lo que obtuviera La Libertad Avanza sería el piso, la plataforma de lanzamiento rumbo a octubre. Hay quienes empiezan a considerar que, en realidad, esa cosecha del 33, 7 por ciento bien podría estar siendo el techo.
Hay otras proyecciones aún menos halagüeñas. “El deterioro del Gobierno no sólo por el escándalo que involucra a Espert sino también por un situación económica muy compleja, podría incluso acercarlo al piso que Milei obtuvo en las Primarias de 2023 en la Provincia”, coinciden algunos consultores. En aquél entonces el líder libertario se quedó con el 24,52 por ciento de los votos.
Esa descripción se basa en una lectura dual. Una parte tiene que ver con el núcleo duro mileísta al que no le haría mella el escándalo y la vinculación narco que rodea al primer candidato a diputado nacional. Aún en medio de la tormenta, ese segmento mantendría su fidelidad con La Libertad Avanza. La erosión, sin embargo, podría afectar gravemente a ese voto lábil, sin tanta identificación con los modos y las ideas libertarias, pero que se abrazó a la candidatura de Milei en el ballotaje para evitar una nueva experiencia presidencial kirchnerista-massista. Parte de ese voto ya le dio la espalda en septiembre.
LE PUEDE INTERESAR
Más pedidos de vecinos por presencia policial en Tolosa
Ese eventual derrumbe abrupto no lo registra, por ahora, ninguna encuesta. Las que circulan por estas horas aún no auscultaron el humor social bonaerense con el agregado del caso Espert. Pero el temor libertario crece en la medida que Milei sostiene al “Profe”.
Antes de que el propio Espert saliera en la noche del viernes a ratificar que no se bajaba, en algunos laboratorios libertarios se analizaban distintas fórmulas para suplir la eventual salida de escena del candidato-economista. La más osada era apelar a una interpretación de la ley de cupo para lograr que fuera reemplazado por un varón. De esa forma, podría encumbrarse a Diego Santilli, que va tercero en esa nómina.
Otra variante era generar un corrimiento y que la lista de diputados nacionales quedara encabezas por Karein Reichardt, segunda de Espert. Esos experimentos se evaporaron cuando se conoció que el Presidente no quiere ceder.
Todo ese enjuague demandaría una reimpresión de la Boleta Única de Papel, un trámite que requeriría de los buenos oficios de la Cámara Nacional Electoral.
Existen otros asuntos en danza. No pocos dirigentes se preguntan cómo será la campaña en la Provincia con un candidato al que le será prácticamente imposible eludir una y otra vez el espinoso asunto que lo tiene como protagonista.
Hoy esa actividad está prácticamente frenada. El martes, en San Isidro, habrá un acto del Presidente en el que estaría el diputado, que ocupó el viernes una opaca tercera fila en el acto que en la cárcel de Ezeiza encabezaron Milei y Patricia Bullrich.
El peronismo, mientras tanto, observa el campamento libertario abrazado a aquella frase atribuida a Napoleón: “Nunca interrumpas a tu enemigo mientras se está equivocando”. De ahí el bajísimo perfil que adquirió la campaña de Fuerza Patria. Cerca de Kicillof imploran que no cambie el curso de las cosas.
José
Picón
jpicon@eldia.com
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí