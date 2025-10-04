Corte de luz afectaba al Hospital de Niños de La Plata

El hospital de Niños de La Plata Sor María Ludovica permanecía esta noche sin energía eléctrica. Si bien en la zona del Parque Saavedra hubo un corte en la tardenoche de este sábado, distintas fuentes indicaron que el hospital el inconveniente fue un desperfecto que se produjo en al menos un generador.

"La luz al barrio volvió, pero por el tema del generador, se produjo un desperfecto interno en las instalaciones del hospital", indicaron desde el lugar.

La zona de la Guardia que da a la avenida 66 se veía totalmente a oscuras.