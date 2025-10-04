Con la elección de la embajadora, sigue la Fiesta Nacional del Inmigrante en Berisso

Este fin de semana continúan las actividades y los festivales de la 48° Fiesta Provincial del Inmigrante en la Carpa de las Colectividades (Av. Montevideo e/10 y 11).

La celebración es organizada por la Asociación de Entidades Extranjeras (AEE) y con el auspicio de la Municipalidad de Berisso, con entrada libre y gratuita.

Este sábado, las principales actividades fueron el Festival de Colectividades, y el broche de oro la Elección Embajadora Provincial del Inmigrante. En la oportunidad también brindará un espectáculo el Ballet Intercolectividades. Hubo patio gastronómico y paseo de artesanos.

Para concluir con el fin de semana, el domingo 5 a partir de las 12:00hs continúa el Festival de Colectividades, Patio gastronómico y Paseo de Artesanos, en la Carpa Central