La Ciudad

Con la elección de la embajadora, sigue la Fiesta Nacional del Inmigrante en Berisso

4 de Octubre de 2025 | 20:55

Escuchar esta nota

Este fin de semana continúan las actividades y los festivales de la 48° Fiesta Provincial del Inmigrante en la Carpa de las Colectividades (Av. Montevideo e/10 y 11).

La celebración es organizada por la Asociación de Entidades Extranjeras (AEE) y con el auspicio de la Municipalidad de Berisso, con entrada libre y gratuita.

Este sábado, las principales actividades fueron el Festival de Colectividades, y el broche de oro la Elección Embajadora Provincial del Inmigrante. En la oportunidad también brindará un espectáculo el Ballet Intercolectividades. Hubo patio gastronómico y paseo de artesanos.

Para concluir con el fin de semana, el domingo 5 a partir de las 12:00hs continúa el Festival de Colectividades, Patio gastronómico y Paseo de Artesanos, en la Carpa Central

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

