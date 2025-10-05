Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

La tormenta tiró dos árboles en medio de Camino Centenario: caos de tránsito

5 de Octubre de 2025 | 20:14

La tormenta que cayó sobre La Plata y alrededores a la madrugada y primeras horas del domingo tumbó dos árboles y provocó que Camino Centenario se vea interrumpido al tránsito. Ocurrió en su intersección con calle 415, a la altura de Gutiérrez.

De esta manera, los automovilistas que circulaban por la rotonda de Alpargatas debieron buscar alternativas para continuar su camino. 

A su vez, personal de Bomberos Voluntarios de Gutiérrez intervinieron para despejar el lugar. 

Tras liberar la calzada y hacer a un lado los árboles derrumbados, se normalizó el tránsito. Desde el Servicio Meteorológico Nacional descartaron nuevas tormentas fuertes para las próximas horas.

