La tormenta tiró dos árboles en medio de Camino Centenario: caos de tránsito

La tormenta que cayó sobre La Plata y alrededores a la madrugada y primeras horas del domingo tumbó dos árboles y provocó que Camino Centenario se vea interrumpido al tránsito. Ocurrió en su intersección con calle 415, a la altura de Gutiérrez.

De esta manera, los automovilistas que circulaban por la rotonda de Alpargatas debieron buscar alternativas para continuar su camino.

A su vez, personal de Bomberos Voluntarios de Gutiérrez intervinieron para despejar el lugar.

Tras liberar la calzada y hacer a un lado los árboles derrumbados, se normalizó el tránsito. Desde el Servicio Meteorológico Nacional descartaron nuevas tormentas fuertes para las próximas horas.