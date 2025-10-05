José Luis Espert se bajó de la candidatura: ¿qué pasará con las boletas impresas en La Plata y el resto de la Provincia?

El candidato a diputado por La Libertad Avanza (LLA) en la Provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, anunció este domingo su renuncia a su candidatura en medio del escándalo por sus vínculos con Fred Machado, un empresario acusado de lavado de dinero del narcotráfico. Tras la drástica decisión, surgieron dudas sobre el futuro de las boletas de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre y el oficialismo busca modificar a última momento las boletas.

Luego de que Espert se bajó de la candidatura, desde el Gobierno apuntan a reimprimirlas a pesar del enorme gasto que significaría. Sin embargo, desde la Justicia Electoral alegan que la falta de tiempo, 20 días, hacen imposible esa modificación.

En La Plata, un importante lote de boletas se encuentran alojadas en el Pasaje Dardo Rocha, lugar donde funciona el escrutinio que lleva a cabo la Junta Electoral bonaerense.

Según el cronograma oficial, más de la mitad de las Boletas Únicas de Papel (BUP) ya están producidas y fueron distribuidas, lo que hace inviable realizar modificaciones sustanciales en nombres u orden en el poco tiempo que resta antes de los comicios.

Desde la Justicia Electoral describieron que para reemplazar candidatos habría que retirar, destruir y reimprimir nuevo material, algo que “a menos de tres semanas, no es posible”. Además, señalaron que esto implicaría un corrimiento general de nombres en la lista, lo que complica aún más la logística.

La renuncia del economista se produce en una situación logística compleja: debido a que este año se implementa la Boleta Única de Papel, y dado que las papeletas ya fueron impresas y estaban listas para ser distribuidas desde el 29 de septiembre, no habría tiempo material para reimprimir las boletas.

La situación de Espert recuerda un precedente similar en el partido de Mauricio Macri en 2015, cuando el periodista Fernando Niembro fue desplazado de su lista, enfrentando entonces un problema similar con la impresión de las papeletas.

El ascenso de Diego Santilli al primer lugar de la lista de candidatos a diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires no es una decisión discrecional, sino el resultado directo de la aplicación de la Ley Electoral tras la renuncia de José Luis Espert. La clave del mecanismo se encuentra en la normativa de reemplazo de candidatos, diseñada para garantizar la paridad de género.