River pierde ante el Rosario Central de Ángel Di María, en un difícil compromiso por la Zona B del Clausura

Fotobaires

5 de Octubre de 2025 | 22:49

Después de asegurar su pase a las semifinales de la Copa Argentina con la victoria por la mínima diferencia ante Racing, River regresa al Gigante de Arroyito donde se mide con Rosario Central por la fecha 11 del Torneo Clausura. Por ahora, el Millonario pierde 2 a 1 ante el Canalla.

El crucial encuentro, que comenzó a las 21.15, es televisado por la señal de cable ESPN Premium y arbitrado por Yael Falcón Pérez.

A los 8 minutos del primer tiempo avisó el local cuando Ángel Di María ejecutó al arco, pero la pelota rebotó en un defensor de River Plate y se fue al córner.

Dos minutos después llegó la apertura del marcador de la mano del delantero colombiano del Millonario, Miguel Borja, que, ante una floja respuesta del arquero de Rosario, "Fatura" Broun, marcó el 1 a 0 parcial. Todo esto previo un pase a pura delicadeza "no-look" de Juanfer Quintero para habilitar a su compatriota.

Entre los 13 y los 15 minutos hubo dos tarjetas amarillas. Primero para Rivero en River y segundo para Coronel en Rosario.

A los 20' llegó la igualdad para el Canalla. Fue luego de un tiro libre ejecutado por Ángel Di María, tras el cual Armani dejó un rebote corto en la medialuna del área que le sirvió a Ibarra para patear al arco y facturar el empate transitorio.

Siete minutos luego llegó una polémica: Borja definía dentro del área tras un rebote en Broun, pero Yael Falcón Pérez invalidó el tanto a instancias del asistente por offside de Colidio.

En 34', Franco Ibarra le cometió una dura infracción al Huevo Acuña, quien quedó dolorido, y luego Juan Portillo recibió la tarjeta amarilla tras un encontronazo con un Di María. Fue el tercer amonestado en River.

Tres minutos después Portillo derribó a Di María en la puerta del área y recibió la segunda tarjeta amarilla en pocos minutos. El Millonario se quedó con 10 jugadores. Franco Armani también fue amonestado por protestar.

Ya en el complemento, a los 4', fue amonestado Mallo en Rosario luego de un golpe a Borja, quien quedó tendido en el césped.

En 10', se produjo el primer cambio en el local: ingresó Enzo Copetti y se retiró Gaspar Duarte.

Dos minutos después Malcorra marcó un golazo desde afuera del área tras capturar un rebote de un centro que lanzó Di María y dejó sin chances a Armani.

Posteriormente se acrecentó el dominio del Canalla. A los 16', Malcorra sacó un potente disparo que exigió a Armani y, en el rebote, Copetti no pudo convertir y la pelota se fue al córner. 

Un minuto después Enzo Giménez se elevó en el área tras un tiro de esquina ejecutado por Di María y cabeceó el balón, que se estrelló en el poste. 

Esto motivó que Gallardo metiera mano en el Millo. Salieron Juanfer Quintero y Giuliano Galoppo e ingresaron Santiago Lencina y Nacho Fernández.

Formaciones de Rosario Central y River

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Facundo Mallo, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Gaspar Duarte; Di María, Jaminton Campaz y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Portillo, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Franco Armani.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

