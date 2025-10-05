Cortes de luz en varios puntos de la Ciudad

Durante la tarde y noche de este sábado, vecinos de Tolosa, barrio Norte, Plaza Azcuénaga y Parque Saavedra se vieron sorprendidos por un corte de electricidad no anunciado que interrumpió el suministro en varios hogares.

El problema, llegó a afectar al Hospital de Niños, según quejas que recibió este diario. Al parecer, sucesivos cortes en horas de la tarde también afectaron la generación propia de energía en el Hospital.

“Un día de calor y ya tenemos corte de luz”, dijo, con mueca de fastidio una vecina de la zona de 32 y 6. Fue en las horas previas a lo que se espera como una tormenta fuerte en la Región, desde esta madrugada. El Servicio Meteorológico Nacional mantenía anoche el alerta naranja frente a las previsiones de viento y lluvia.

Desde Edelap, se indicó que las zonas mencionadas “se vieron afectadas por una baja de frecuencia en el Sistema Argentino de Interconexión, ajeno a nuestra operación, activándose los automatismos del sistema por protocolo, con una duración de no más de una hora Las zonas mencionadas ya cuentan con el suministro normalizado”.

“Desde las 18.30 estamos con cortes de luz en Parque Saavedra. Es toda la fase del Hospital de Niños. Se corta y vuelve a los dos minutos. Ya van 8 veces que sucede. Edelap solo atiende por WhatsApp”, denunció Gisela, alrededor de las 22. En ese horario también se señaló que estaban a oscuras en la zona de 13 y 60: “En tres horas van cinco cortes”, indicó Silvia.