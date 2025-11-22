San Lorenzo se juega las cartas en Santiago y Vélez recibe a Argentinos

san lorenzo define su suerte en el “mata-mata” ante el ferroviario

Con dos partidos comiezan a jugarse los octavos de final del Torneo Clausura 2025, que determinará al próximo campeón del fútbol de nuestro país.

En Santiago del Estero, San Lorenzo enfrenta a Central Córdoba de Santiago del Estero. El encuentro se disputará en el estadio Único Madre de Ciudades desde las 22 con el arbitraje de Nazareno Arasa; mientras que Lucas Novelli estará en el VAR. Lo televisa la señal de cable TNT Sports.

El equipo que comanda Damián Ayude viene de empatar 1-1 con Sarmiento, en el Nuevo Gasómetro,en el marco de la última fecha del Grupo B del Torneo Clausura.

A pesar de la crisis institucional en la que vive, el Ciclón se terminó clasificando a la Copa Sudamericana y siendo uno de los mejores equipos del año, habiendo llegado a octavos en ambos semestres con un plantel de juveniles.

Para este partido ante el conjunto sanntiagueño, el técnico tendrá la baja del defensor Daniel Herrera, que salió reemplazado a los 34 minutos de juego ante Sarmiento debido a una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha.

El futbolista de 21 años sería reemplazado por Jhohan Romaña que volvería al primer equipo. Además, Ignacio Perruzzi ingresaría por su hermano Francisco.

PARTIDAZO EN LINIERS

Por su parte, Vélez recibirá a Argentinos Juniors, en uno de los mejores partidos de estos playoffs, en donde los dos equipos han hecho méritos durante la fase regular para pelear por la corona.

El encuentro entre dos de los mejores equipos del fútbol argentino comenzará a las 20, se disputará en el estadio José Amalfitani y se podrá ver a través de ESPN Premium. Dirige Andrés Merlos.

Vélez se metió en esta instancia luego de terminar cuarto en la Zona B con 26 puntos. Después de un gran arranque, a los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto les afectó el cansancio acumulado y de los últimos partidos solo pudo ganar uno, mientras que empató dos y perdió los otros tres.

Mientras que Argentinos fue uno de los equipos que mejor nivel demostró en el fútbol local e incluso consiguió la clasificación a los playoffs de la Copa Libertadores.