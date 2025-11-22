El finde toma color: amplio movimiento turístico

Los servicios secan el bolsillo: las boletas suman hasta el 80% del ingreso
El temporal dejó complicaciones y daños en el patrimonio forestal
En el caso del Estrada, un fallo que “trae alegría y esperanza”
En El Nene, siguen los escuentos con Modo: las ofertas para este fin de semana
Una semana después, el misterio crece: qué pasó con Virginia Franco
El Lobo no cambia Zaniratto apuesta por los mismos once en Santa Fe
El domingo, EL DIA rompe con los moldes y sale con temas innovadores
Santilli fue recibido por Zamora y acordaron apoyar el Presupuesto
La UCR renovará su conducción el 12 de diciembre: quién pica en punta
Fuerte retroceso de acciones y bonos argentinos en una jornada con actividad reducida
Karina Milei y una movida para mostrar poder en la Provincia
Pesar en la Universidad por el fallecimiento de Luis Scuriatti
Pago del micro con QR: descuentos de hasta 100% con billeteras virtuales
Actividades: Masones, día del mate, mes de la tradición, concurso literario
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Autovía 2 amaneció con tránsito cargado rumbo a los principales destinos de la Costa Atlántica. En Córdoba, Misiones y los valles serranos, ocupación en alza
El fin de semana por el Día de la Soberanía Nacional comenzó con un intenso movimiento turístico en rutas, terminales, aeropuertos y pasos internacionales. Miles de familias iniciaron sus viajes desde el jueves por la tarde y las primeras horas del viernes confirmaron lo que el sector esperaba: uno de los fines de semana largos más fuertes del año en todo el país.
Desde temprano, la Autovía 2 presentó varios tramos con demoras y circulación a marcha lenta, especialmente entre Hudson y Berazategui. Usuarios reportaron embotellamientos, mientras que AUBASA informó que hacia las 7.30 el tránsito era “intenso, pero sin interrupciones”.
Los datos de la empresa reflejaron la magnitud del movimiento: 2.493 autos por hora pasaron por el peaje Samborombón. En Maipú, el flujo bajó a 743 autos por hora. Y en la ruta 11, a la altura de La Huella, avanzaban 1.700 autos por hora.
La ruta 36, utilizada por quienes se dirigen al Partido de La Costa, también registraba tránsito recargado.
Una serie de incidentes viales generaron complicaciones, pero la situación se fue normalizando con el paso de las horas (ver sección policiales).
Por su parte, la ciudad balnearia más importante del país ya recibe a miles de turistas. Con reservas hoteleras que superan el 70%, el sector confía en que estas mini vacaciones superen ampliamente al último fin de semana largo del 12 de octubre.
LE PUEDE INTERESAR
El escándalo que empujó a la nueva Miss Universo
El jueves por la tarde ya se habían registrado 630 vehículos por hora rumbo a Mar del Plata por el peaje Maipú, un número que fue creciendo con el correr del día y lo mismo se repitió el viernes.
La Ferroautomotora también mostró un marcado aumento en los arribos: sólo ayer se esperaban 185 micros, una cifra superior a la habitual.
En el sector inmobiliario también hay buenas expectativas. Para muchos propietarios, este fin de semana es clave para preparar sus unidades de cara al verano.
Mar del Plata promocionó este finde con una amplia cartelera de espectáculos musicales: Dyango, Las Pelotas, Rodrigo Tapari, Glenn Hughes (ex Deep Purple), La Trasnochada, Barbi Recanati y otros artistas.
Se espera un clima fresco pero estable: mínimas de 9° y máximas entre 17 y 22°, sin lluvias previstas.
El movimiento también se sintió en el cruce internacional Pino Hachado, donde desde la mañana de ayer se reportaban filas de hasta 8 kilómetros de vehículos.
Las autoridades aclararon que las demoras son “normales para un día feriado”. Pero se recomendó a los viajeros llevar provisiones para soportar las esperas prolongadas.
Mientras, Aerolíneas Argentinas proyectó un movimiento récord: 180 mil pasajeros durante este fin de semana largo, un 2% más que en 2024.
Las 15 rutas más demandadas incluyen destinos turísticos y aeropuertos del interior. Entre ellos: Bariloche, Ushuaia, El Calafate, Iguazú, Mendoza, Salta, Neuquén, Córdoba, Comodoro Rivadavia, Tucumán, Trelew y Jujuy.
Por su parte, Córdoba se posicionó como uno de los destinos más elegidos del país. Las reservas muestran cifras muy fuertes: Mar de Ansenuza (Miramar y Balnearia): 90%; Traslasierra (Las Rabonas): 100%; San Javier, Yacanto y Deán Funes: 55%; Villa General Belgrano, La Cumbrecita, Santa Rosa (Calamuchita): 75%; Villa Carlos Paz: 78%; La Cumbre, La Falda y Villa Giardino: +75%; Córdoba Capital: cerca del 70%. Los números anticipan un fin de semana de fuerte impacto económico para toda la región.
La provincia litoraleña también vivirá un fin de semana muy positivo. En promedio, los alojamientos están entre 68% y 70%, pero los destinos más fuertes presentan mayor demanda:
Puerto Iguazú: más del 75% de reservas y proyección de 90%; Posadas: 55%, con expectativas de cerrar en 66%; Zona centro: reservas del 61%; El Soberbio: 50%, con proyección del 60%.
El crecimiento se apoya en la combinación de turismo nacional e internacional, sumado a un buen segundo semestre para la actividad.
El fin de semana extralargo deja en claro que el turismo argentino atraviesa una etapa de reactivación sólida. Las rutas colapsadas, los altos niveles de reservas y el movimiento aéreo récord anticipan una temporada de verano con perspectivas favorables.
Las escapadas de este fin de semana no sólo benefician a los destinos más tradicionales: también impulsan regiones emergentes y consolidan una tendencia de viajes cortos.
En Mar del Plata salió el sol y algunos se acercaron a la playa / x
Mucho movimiento rumbo a la Costa Atlántica / web
Mucho movimiento rumbo a la Costa Atlántica / web
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí