El 8 empieza el calendario de pagos de la ANSES

Espert bajó su candidatura: tras las denuncias y presiones internas
Espert bajó su candidatura: tras las denuncias y presiones internas
Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel
“La guerra del tusi”, la pista detrás de la masacre en Florencio Varela
VIDEO. Violencia escolar desatada: nuevo caso enciende alertas en la Región
La justicia en el fútbol ha perdido credibilidad con la manipulación del VAR
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Actividades: historia del cine, lectura, taller infantil y circo
Llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y atravesó una pesadilla
Celebran los 250 años de la Marina, en medio del cierre del gobierno
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) iniciará esta semana el calendario de pagos correspondiente a octubre de 2025, que incluye a jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignaciones Familiares (SUAF), Asignación por Embarazo y Prestación por Desempleo, entre otros programas. En este mes se aplicará además un aumento del 1,88% en los haberes, que impactará en todas las prestaciones del organismo previsional.
El cronograma de octubre tendrá modificaciones debido al traslado del feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que pasó del domingo 12 al viernes 10. Este cambio adelantará los pagos de algunos grupos de beneficiarios, con el objetivo de garantizar que todos cobren sin demoras.
Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo comenzarán a cobrar el 8 de octubre, fecha en la que se acreditarán los haberes para los DNI terminados en 0. Los pagos continuarán escalonadamente hasta el 21 de octubre. En tanto, quienes cobran haberes superiores al mínimo recibirán sus acreditaciones entre el 22 y el 28 de octubre, según la terminación del documento.
Las asignaciones como la AUH y las Asignaciones Familiares (SUAF) se pagarán entre el 8 y el 21 de octubre, con el mismo esquema que los jubilados de la mínima. Las Pensiones No Contributivas se abonarán entre el 8 y el 9, y la Asignación por Embarazo seguirá el mismo calendario que la AUH.
El resto de las prestaciones mantiene fechas definidas: la Prestación por Desempleo Plan 2 se cobrará del 1 al 10 de octubre y el Plan 1 del 21 al 25; las Asignaciones de Pago Único se abonarán en dos tramos —del 9 de octubre al 11 de noviembre y del 20 de octubre al 10 de noviembre—, mientras que las Asignaciones Prenatal y Maternidad se pagarán del 9 al 16.
LE PUEDE INTERESAR
Comienza la inscripción en los colegios de la UNLP
LE PUEDE INTERESAR
Más trabajos de reparación en el acueducto de la calle 50
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí