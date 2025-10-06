El 8 empieza el calendario de pagos de la ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) iniciará esta semana el calendario de pagos correspondiente a octubre de 2025, que incluye a jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignaciones Familiares (SUAF), Asignación por Embarazo y Prestación por Desempleo, entre otros programas. En este mes se aplicará además un aumento del 1,88% en los haberes, que impactará en todas las prestaciones del organismo previsional.

El cronograma de octubre tendrá modificaciones debido al traslado del feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que pasó del domingo 12 al viernes 10. Este cambio adelantará los pagos de algunos grupos de beneficiarios, con el objetivo de garantizar que todos cobren sin demoras.

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo comenzarán a cobrar el 8 de octubre, fecha en la que se acreditarán los haberes para los DNI terminados en 0. Los pagos continuarán escalonadamente hasta el 21 de octubre. En tanto, quienes cobran haberes superiores al mínimo recibirán sus acreditaciones entre el 22 y el 28 de octubre, según la terminación del documento.

Las asignaciones como la AUH y las Asignaciones Familiares (SUAF) se pagarán entre el 8 y el 21 de octubre, con el mismo esquema que los jubilados de la mínima. Las Pensiones No Contributivas se abonarán entre el 8 y el 9, y la Asignación por Embarazo seguirá el mismo calendario que la AUH.

El resto de las prestaciones mantiene fechas definidas: la Prestación por Desempleo Plan 2 se cobrará del 1 al 10 de octubre y el Plan 1 del 21 al 25; las Asignaciones de Pago Único se abonarán en dos tramos —del 9 de octubre al 11 de noviembre y del 20 de octubre al 10 de noviembre—, mientras que las Asignaciones Prenatal y Maternidad se pagarán del 9 al 16.