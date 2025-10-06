Para Torres ganar en Junín fue “un triunfazo”

Espert bajó su candidatura: tras las denuncias y presiones internas
El delantero valoró los tres puntos y expresó que “el grupo se merecía” una alegría así, que casi los saca de la pelea de abajo
En silencio, Marcelo Torres se ganó su lugar en este Lobo al que no le sobra nada. Con su buena ejecución del penal ante Sarmiento llegó a los 4 goles, más de la mitad de los convertidos por el equipo de Orfila en el Clausura. Así, el Chelo -uno de los pocos aciertos de los mercados de pases- se refirió a la victoria clave en Junín.
- Por el contexto y por el calor fue un partido durísimo.
- Era una final para los dos equipos. Pudimos adelantarnos en el marcador y estar en los detalles, así que por suerte salió todo bien. Sabíamos al equipo que nos enfrentábamos. Fue un partido durísimo y conseguimos un triunfazo. Necesitábamos mucho estos tres puntos, así que estamos muy contentos.
- ¿Hubo que cambiar, apretar los dientes y aguantar como se pudiera?
- No, sabíamos que ellos eran fuertes en su cancha. Nosotros trabajamos mucho el partido con los cambios de jugadores y se dio para nosotros. Estuvimos atentos en los detalles y para mí fuímos justos ganadores.
- Hace un par de semanas perdieron un partido similar ante Riestra, ¿ahora se les dio a favor?
- Estuvo todo para nosotros y el Monito pudo lucirse con un atajadón en el penal. Estoy contento por el grupo, porque se lo merecía. Ahora hay que descansar, pensar en el próximo partido y seguir por este camino.
- ¿Fue una pelota pesada la del penal?
- Sí, pero yo estaba muy tranquilo. Había entrenado mucho durante la semana, sabía que el arquero me iba a esperar y pude ganarle ese mano a mano.
- Habías decidido antes o tomaste la decisión de cómo patear sobre la marcha?
- Sabía que el arquero me iba a esperar y tomé la decisión ahí, no soy de apurarme mucho. Me tocó convertir y estoy muy feliz por ello.
- El viernes había ganado Aldosivi, ¿se fijan en esos resultados? ¿Sintieron una presión extra?
- Nosotros como grupo estamos unidos, pensando en lo nuestro, tratando de mejorar en los detalles. Analizamos los partidos que jugamos para intentar mejorar, así que en la vuelta al trabajo miraremos los videos del partido con Sarmiento para corregir errores y seguir mejorando, que de esto se trata.
El Chelo Torres analizó la victoria tripera ante Sarmiento/el dia
