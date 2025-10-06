Bestial: mató al hijo de su pareja para hacerla sufrir

Espert bajó su candidatura: tras las denuncias y presiones internas
Espert bajó su candidatura: tras las denuncias y presiones internas
Un hombre de 30 años fue detenido en Moreno acusado de ser el autor del homicidio agravado de su hijastro de cuatro años, quien murió luego de haber sufrido golpes y asfixia.
Según el parte policial, el caso salió a la luz cuando médicos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega informaron el ingreso de Sebastián Emanuel Yafrate, de cuatro años, sin signos vitales.
Los profesionales constataron lesiones compatibles con maltrato físico, lo que activó el protocolo judicial correspondiente.
Efectivos de la Comisaría Cuartel V entrevistaron a la madre del niño, Florencia Yafrate, de 25 años, quien manifestó que su hijo le había contado en varias oportunidades que era golpeado por su padrastro, identificado como Cristian Deivy Torrico Mendoza, de nacionalidad boliviana.
Ante las contradicciones en el relato de la pareja y las evidencias recolectadas en el domicilio, la UFI N°4 de Moreno–General Rodríguez, a cargo del fiscal Dr. Bornia, dispuso la intervención de Policía Científica y la realización de la autopsia, que permitirá determinar con precisión las causas del fallecimiento.
Durante las diligencias, Torrico Mendoza admitió haber causado la muerte del menor, según informaron fuentes judiciales.
En su confesión, reconoció haber provocado la asfixia del niño, lo que derivó en su inmediata aprehensión.
El imputado quedó detenido bajo la acusación de “homicidio agravado”, mientras que la madre permanece a disposición de la Justicia para ampliar su declaración testimonial.
El hecho es investigado por personal de la Estación Departamental de Seguridad (EPDS) Moreno, bajo la supervisión del comisario mayor Alfredo Valdez y el comisario general Antonio Miguel Zalazar, superintendente de Seguridad de la Región AMBA Oeste II.
Los investigadores trabajan ahora en la reconstrucción de los episodios previos de violencia y en la posible existencia de omisiones por parte del entorno familiar o institucional, ya que, según testigos, el niño había sido visto con lesiones días antes de su muerte.
¿Cuál es el agravante del homicidio que se le endilga? “Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua al que matare con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación”.
