Celebran los 250 años de la Marina, en medio del cierre del gobierno
6 de Octubre de 2025 | 01:34
Edición impresa

El presidente Donald Trump no permitió que el cierre del gobierno, que lleva varios días debido a la falta de acuerdo presupuestario en el Congreso, interfiriera con una parada en Norfolk, Virginia, ayer para saludar a la Marina en la celebración de su 250 aniversario. Por la parálisis del gobierno, el personal militar está trabajando sin paga y miles de empleados federales están suspendidos.
 

