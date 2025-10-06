Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |LA POLÉMICA OFENSIVA CONTRA EL DELITO Y LA INMIGRACIÓN ILEGAL

Chicago, otra “zona de guerra” para Trump

El mandatario republicano justificó así su decisión de desplegar soldados contra la voluntad de la gestión demócrata de la ciudad. Ya lo quiso hacer con Portland y la justicia lo frenó

Chicago, otra “zona de guerra” para Trump
6 de Octubre de 2025 | 01:35
Edición impresa

El gobierno de Donald Trump calificó ayer a Chicago de “zona de guerra” como justificación para desplegar soldados contra la voluntad de la administración demócrata de la ciudad, mientras que un juez impidió que la Casa Blanca enviara tropas a Portland, otra urbe gobernada por demócratas.

La oposición acusa al presidente republicano, que ha lanzado una ofensiva contra la delincuencia y la inmigración, de ejercer el poder de manera autoritaria.

En la noche del sábado, Trump autorizó el despliegue de 300 soldados de la Guardia Nacional en Chicago, la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, a pesar del rechazo de cargos locales, entre ellos gobernador del estado de Illinois, cuya capital es Chicago, J.B. Pritzker.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la medida, afirmando en Fox News que Chicago es “una zona de guerra”.

Pero Pritzker, en el programa “State of the Union” de CNN, acusó a los republicanos de intentar sembrar el caos. “Quieren crear la zona de guerra para poder enviar aún más tropas. Tienen que largarse de aquí cuanto antes”, dijo.

Una encuesta de CBS publicada ayer reveló que una minoría de estadounidenses, el 42%, está a favor de desplegar la Guardia Nacional en las ciudades, mientras el 58% se opone.

Trump, quien el martes pasado habló de usar el ejército para una “guerra interna”, no da señales de ceder en su campaña de línea dura.

“Portland está en llamas. Hay insurrectos por todas partes”, afirmó ayer, sin aportar pruebas de ello.

Mike Johnson, presidente republicano de la Cámara de Representantes, se hizo eco de la retórica del presidente declarando en el programa “Meet the Press” de la NBC, también ayer, que las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en Washington, la capital de Estados Unidos, habían acudido a una “zona de guerra literal”.

Pero la campaña de Trump de recurrir al ejército para mantener la seguridad interna se topó con un obstáculo el sábado en Portland, Oregon, cuando un tribunal dictaminó que el despliegue militar en la ciudad era ilegal.

Trump ha calificado repetidamente a Portland de “ciudad devastada por la guerra”, pero la jueza federal de distrito Karin Immergut emitió un bloqueo temporal al despliegue militar, argumentando que “la determinación del presidente simplemente no se ajusta a los hechos”. “Esta es una nación de derecho constitucional, no de ley marcial”, escribió Immergut en su fallo.

Aunque Portland ha sufrido ataques aislados contra agentes federales y propiedades, la administración de Trump no ha logrado demostrar “que esos episodios de violencia formen parte de un intento organizado de derrocar al gobierno” que justificara el uso de la fuerza militar, afirmó. Uno de los asesores clave de Trump, Stephen Miller, calificó la orden de la jueza de “insurrección legal”.

En tanto, según informó el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, Trump está enviando 300 efectivos de la Guardia Nacional de California a Oregon. La gobernadora de Oregon Tina Kotek indicó que 101 efectivos de la Guardia Nacional de California llegaron a su estado el sábado a la noche en avión y que más están en camino.

 

