“No lo eché , es víctima de una operación”

Espert bajó su candidatura: tras las denuncias y presiones internas
“Espert ha decidido apartarse del proceso electoral. Yo no lo eché ni lo hubiera echado. Sé que está siendo víctima de una operación. Esto es la venganza de que Cristina Kirchner fuera presa. Si yo hubiera arreglado con la Justicia para que no ocurriera, seguro esto no ocurriría”, aseguró anoche el presidente, Javier Milei, en una entrevista por La Nación +. Las frases que dejó:
“El kirchnerismo montó una operación. Es especialista. Es muy típico del socialismo del siglo XXI. Se lo hicieron a (Enrique) Olivera, (Francisco) De Narváez, (Patricia) Bullrich y (Fernando) Niembro”.
“Espert antepuso los intereses de la Nación, del modelo de la libertad, versus su persona. El profe es un gladiador”.
El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo.— Javier Milei (@JMilei) October 5, 2025
Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de la personas. Garantizar el cambio… https://t.co/9mfwrWPont
“La realidad es que el profe Espert hizo ese contrato y estaba en el sector privado. No estaba en política”.
“Estamos en el rumbo correcto, pero la tarea no está hecha. 100 años de desastres no se arreglan de manera instantánea. Estamos cruzando el río, a mitad de camino. No aflojemos”.
“Con Macri empezamos a hablar de acá para adelante. Hay lugares donde claramente podrían funcionar mejor y él tiene sugerencias para que funcione mejor. Él es importante en todo el mundo”.
“Las críticas son parte de la vida diaria y yo las acepto”.
“Está dura la situación. Nunca dije que iba a ser fácil. Le pido los argentinos que hagan un esfuerzo.”
