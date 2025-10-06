Controles para evitar nuevas caravanas de motociclistas

Luego de las quejas por las caravanas de motos que generan caos y descontrol, se informó que hubo controles para evitar que sigan estas prácticas que generan el malestar vecinal en diferentes barrios.

La Secretaría de Seguridad de La Plata desplegó un amplio operativo durante la noche del sábado. El objetivo principal fue evitar aglomeraciones de motos en zonas consideradas conflictivas.

Así, los móviles de la dependencia realizaron guardias preventivas en distintos sectores de la Ciudad e impidieron la presencia masiva de motociclistas en las rutas habituales por las que suelen pasar estas “caravanas”.

En paralelo, se reforzó la vigilancia en el Parque Alberti 25 y 38, donde se habían detectado motos que realizaban maniobras peligrosas y provocaban explosiones con los rodados.

Como resultado del operativo, las autoridades retuvieron cuatro motocicletas.