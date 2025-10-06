“Pequeño J” sigue aislado y rodeado de guardias

El enigmático “Pequeño J”, señalado -por ahora- como el máximo responsable de la masacre narco en Varela, se encuentra actualmente aislado en la cárcel de Cañete, Perú, bajo un dispositivo de seguridad excepcional.

Fuentes oficiales confirmaron que el Tony Janzen Valverde Victoriano (20) fue trasladado a un recinto con máximo nivel de custodia, donde permanece en silencio y rodeado de guardias de élite.

La medida responde al temor de que intente fugarse, que puedan atacarlo o que él mismo encare alguna acción en contra de su propia vida.

El “Pequeño J” había cobrado notoriedad en el Conurbano bonaerense como supuesto jefe de una organización ligada al tráfico de cocaína y marihuana, aunque con ramificaciones en nuevas drogas sintéticas (ver aparte).

Su captura en Perú representó un golpe inesperado a sus operaciones, ya que se movía como un fantasma.

La incógnita ahora es doble: si Perú avanzará en un proceso penal propio o si será extraditado para responder ante la justicia argentina. Se presume que la segunda opción es la que terminará primando.

Mientras tanto, el hermetismo oficial y la fuerte presencia de policías alrededor de su custodia alimentan versiones de todo tipo.

Lo cierto es que el “Pequeño J” está aislado, vigilado minuto a minuto, y su suerte judicial marcará un nuevo capítulo en la guerra narco que ya desborda fronteras.

El penal de Cañete comprende un régimen estricto y una vigilancia constante. “Supone una restricción en el acceso de visitas, al patio solo por horas y, obviamente, un control físico mucho más directo”, expresó un investigador local.

¿Estará solo? Nadie puede asegurarlo. “Es una posibilidad, pero el aislamiento absoluto no funciona, salvo que existan razones de seguridad o de vida”, expresó un informante.

Las celdas son de tres por cuatro metros o, algunas más chicas de tres por dos, con un inodoro dentro del mismo espacio y rejas que apenas dejan pasar la luz.