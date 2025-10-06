Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Aseguran que no habló con nadie

“Pequeño J” sigue aislado y rodeado de guardias

“Pequeño J” sigue aislado y rodeado de guardias

Tony Valverde Victoriano

6 de Octubre de 2025 | 01:49
Edición impresa

El enigmático “Pequeño J”, señalado -por ahora- como el máximo responsable de la masacre narco en Varela, se encuentra actualmente aislado en la cárcel de Cañete, Perú, bajo un dispositivo de seguridad excepcional.

Fuentes oficiales confirmaron que el Tony Janzen Valverde Victoriano (20) fue trasladado a un recinto con máximo nivel de custodia, donde permanece en silencio y rodeado de guardias de élite.

La medida responde al temor de que intente fugarse, que puedan atacarlo o que él mismo encare alguna acción en contra de su propia vida.

El “Pequeño J” había cobrado notoriedad en el Conurbano bonaerense como supuesto jefe de una organización ligada al tráfico de cocaína y marihuana, aunque con ramificaciones en nuevas drogas sintéticas (ver aparte).

Su captura en Perú representó un golpe inesperado a sus operaciones, ya que se movía como un fantasma.

La incógnita ahora es doble: si Perú avanzará en un proceso penal propio o si será extraditado para responder ante la justicia argentina. Se presume que la segunda opción es la que terminará primando.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

La disputa por una casilla terminó mal en la Megatoma

LE PUEDE INTERESAR

Bomberos de Arturo Seguí participaron en el rescate de un gatito en las alturas

Mientras tanto, el hermetismo oficial y la fuerte presencia de policías alrededor de su custodia alimentan versiones de todo tipo.

Lo cierto es que el “Pequeño J” está aislado, vigilado minuto a minuto, y su suerte judicial marcará un nuevo capítulo en la guerra narco que ya desborda fronteras.

El penal de Cañete comprende un régimen estricto y una vigilancia constante. “Supone una restricción en el acceso de visitas, al patio solo por horas y, obviamente, un control físico mucho más directo”, expresó un investigador local.

¿Estará solo? Nadie puede asegurarlo. “Es una posibilidad, pero el aislamiento absoluto no funciona, salvo que existan razones de seguridad o de vida”, expresó un informante.

Las celdas son de tres por cuatro metros o, algunas más chicas de tres por dos, con un inodoro dentro del mismo espacio y rejas que apenas dejan pasar la luz.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Renuevan el alerta NARANJA por tormentas en La Plata y la Región: ¿a qué hora llega la lluvia?

Gimnasia logró un triunfo que vale oro en Junín: le ganó 1 a 0 a Sarmiento en el duelo clave por la permanencia

"Tierras raras" a 300 kilómetros de La Plata: la UNLP estudia minerales estratégicos en la Provincia

VIDEO.- Espert se quebró, rompió el llanto en vivo al hablar del escándalo y admitió vuelos con Machado

Revuelo en un colegio católico de La Plata por el precio de la cuota

“Monoambiente”: cómo pasa sus días Morena Rial en la cárcel de Magdalena

Videos y fotos.- En un emotivo acto, se inauguró la nueva sede y el Polideportivo Club Tricolores

"Rompieron todo para entrar": una jubilada volvió de un viaje y encontró su casa desvalijada en Barrio Norte
+ Leidas

VIDEO. No pudo contra el rival... ni el arbitraje

Goleó y es puntero: Boca se floreó ante la Lepra

VIDEO. Central le dio vuelta el partido a River con fútbol y mucha actitud

Espert bajó su candidatura: tras las denuncias y presiones internas

Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel

López Murphy: “Cristina Kirchner me robó”

La justicia en el fútbol ha perdido credibilidad con la manipulación del VAR

Un platense de 70 años busca recorrer la ruta 40
Últimas noticias de Policiales

Violencia urbana: casi matan a un joven en pleno centro

“La guerra del tusi”, la pista detrás de la masacre en Florencio Varela

No paran los accidentes de tránsito en la Ciudad

Llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y atravesó una pesadilla
Espectáculos
Tras sus dichos sobre Barreda, Cordera tuvo que frenar su gira
Osqui Guzmán: del miedo al llanto y del arrepentimiento al perdón
“Huelga de hambre”: el dramático momento de More Rial, presa en Magdalena
“Los milagros existen”: Thiago Medina dejó la terapia intensiva y se recupera
“¿Es maní?”: Wanda no para y volvió a mojarle la oreja a Icardi, que lo mira por tevé
Deportes
VIDEO. No pudo contra el rival... ni el arbitraje
La justicia en el fútbol ha perdido credibilidad con la manipulación del VAR
El Barba no se involucró y elogió a sus jugadores
Arasa y una actuación que rozó el bochorno
VIDEO. Para Torres ganar en Junín fue “un triunfazo”
La Ciudad
VIDEO. Violencia escolar desatada: nuevo caso enciende alertas en la Región
Un platense de 70 años busca recorrer la ruta 40
La verdad de la milanesa: La Plata trepa en un “ranking”, entre preferencia y necesidad
Tras la lluvia se aguardan días más cálidos
El 8 empieza el calendario de pagos de la ANSES
Información General
Autismo: se trataría de más de una enfermedad
Carpinchos le ganaron una pulseada a Nordelta
“La pobreza y el narcotráfico pesan”
Los números de la suerte del lunes 6 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
García Cuerva en Luján: “La pobreza y el narcotráfico pesan, pero no vamos a detenernos"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla