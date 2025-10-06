“Pequeño J” sigue aislado y rodeado de guardias

Espert bajó su candidatura: tras las denuncias y presiones internas
Espert bajó su candidatura: tras las denuncias y presiones internas
Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel
“La guerra del tusi”, la pista detrás de la masacre en Florencio Varela
VIDEO. Violencia escolar desatada: nuevo caso enciende alertas en la Región
La justicia en el fútbol ha perdido credibilidad con la manipulación del VAR
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Actividades: historia del cine, lectura, taller infantil y circo
Llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y atravesó una pesadilla
Celebran los 250 años de la Marina, en medio del cierre del gobierno
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El enigmático “Pequeño J”, señalado -por ahora- como el máximo responsable de la masacre narco en Varela, se encuentra actualmente aislado en la cárcel de Cañete, Perú, bajo un dispositivo de seguridad excepcional.
Fuentes oficiales confirmaron que el Tony Janzen Valverde Victoriano (20) fue trasladado a un recinto con máximo nivel de custodia, donde permanece en silencio y rodeado de guardias de élite.
La medida responde al temor de que intente fugarse, que puedan atacarlo o que él mismo encare alguna acción en contra de su propia vida.
El “Pequeño J” había cobrado notoriedad en el Conurbano bonaerense como supuesto jefe de una organización ligada al tráfico de cocaína y marihuana, aunque con ramificaciones en nuevas drogas sintéticas (ver aparte).
Su captura en Perú representó un golpe inesperado a sus operaciones, ya que se movía como un fantasma.
La incógnita ahora es doble: si Perú avanzará en un proceso penal propio o si será extraditado para responder ante la justicia argentina. Se presume que la segunda opción es la que terminará primando.
LE PUEDE INTERESAR
La disputa por una casilla terminó mal en la Megatoma
Mientras tanto, el hermetismo oficial y la fuerte presencia de policías alrededor de su custodia alimentan versiones de todo tipo.
Lo cierto es que el “Pequeño J” está aislado, vigilado minuto a minuto, y su suerte judicial marcará un nuevo capítulo en la guerra narco que ya desborda fronteras.
El penal de Cañete comprende un régimen estricto y una vigilancia constante. “Supone una restricción en el acceso de visitas, al patio solo por horas y, obviamente, un control físico mucho más directo”, expresó un investigador local.
¿Estará solo? Nadie puede asegurarlo. “Es una posibilidad, pero el aislamiento absoluto no funciona, salvo que existan razones de seguridad o de vida”, expresó un informante.
Las celdas son de tres por cuatro metros o, algunas más chicas de tres por dos, con un inodoro dentro del mismo espacio y rejas que apenas dejan pasar la luz.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí