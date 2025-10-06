Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Hablan del mejor septiembre desde 1995

Récord de ventas de autos usados

Récord de ventas de autos usados
6 de Octubre de 2025 | 01:41
Edición impresa

La venta de vehículos usados registró el mejor septiembre de su historia, desde 1995, con un total de 171.364 unidades vendidas, según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

En comparación con septiembre del año anterior, la venta de autos usados creció un 5,45% más.

Si se compara con agosto (167.525 unidades) la medición mensual creció 2,29%.

Desde que comenzó 2025, se comercializaron 1.436.656 unidades. Este número significó un aumento del 13,84% contra el mismo período (enero-septiembre) del 2024 (1.262.016 unidades).

Septiembre volvió a mostrar que el Volkswagen Gol sigue a la cabeza de las preferencias de la gente al adquirir un auto usado, ya que se comercializaron 9.313 unidades (141 más que en agosto).

El secretario de la Cámara del Comercio Automotor, Alejandro Lamas, se refirió al noveno mes del año como “el mejor septiembre desde que se tiene registro”.

LE PUEDE INTERESAR

El desplante de los gobernadores

LE PUEDE INTERESAR

López Murphy: “Cristina Kirchner me robó”

A su vez, hizo referencia a la venta de autos de agosto, la cual cayó en la medición interanual (-5,05% contra agosto del 2024) al igual que la mensual (-6,6% contra julio).

“Pese a las turbulencias por las que está atravesando la economía, a diferencia del mes pasado, la gente volvió a mostrar interés en la compra de un vehículo, creando un movimiento importante en las agencias del país”, mencionó el directivo.

“Con precios estables y negocios con productos demandados, el mercado tenía que mostrar su fortaleza”, expresó el secretario de CCA.

Sobre la venta en las provincias, Lamas destacó que el interior “es el que sigue empujando al sector” y mencionó el ranking de las 10 que más crecieron. “Lo encabezó Formosa (38,26%), Neuquén (32,64%), Catamarca (28,81%), Santiago del Estero (27,42%), La Rioja (25,63%), Jujuy (25,32%), Salta (24,64%), Chubut (22,55%), Río Negro (22,21%) y Chaco (22,08%). La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ocupó el último lugar con apenas 8,2% de crecimiento”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Los 10 autos usados más vendidos en septiembre
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Renuevan el alerta NARANJA por tormentas en La Plata y la Región: ¿a qué hora llega la lluvia?

Gimnasia logró un triunfo que vale oro en Junín: le ganó 1 a 0 a Sarmiento en el duelo clave por la permanencia

"Tierras raras" a 300 kilómetros de La Plata: la UNLP estudia minerales estratégicos en la Provincia

VIDEO.- Espert se quebró, rompió el llanto en vivo al hablar del escándalo y admitió vuelos con Machado

Revuelo en un colegio católico de La Plata por el precio de la cuota

“Monoambiente”: cómo pasa sus días Morena Rial en la cárcel de Magdalena

Videos y fotos.- En un emotivo acto, se inauguró la nueva sede y el Polideportivo Club Tricolores

"Rompieron todo para entrar": una jubilada volvió de un viaje y encontró su casa desvalijada en Barrio Norte
+ Leidas

VIDEO. No pudo contra el rival... ni el arbitraje

Goleó y es puntero: Boca se floreó ante la Lepra

VIDEO. Central le dio vuelta el partido a River con fútbol y mucha actitud

Espert bajó su candidatura: tras las denuncias y presiones internas

Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel

López Murphy: “Cristina Kirchner me robó”

La justicia en el fútbol ha perdido credibilidad con la manipulación del VAR

Un platense de 70 años busca recorrer la ruta 40
Últimas noticias de Política y Economía

Espert bajó su candidatura: tras las denuncias y presiones internas

Contradicciones y “engaños” en la crónica de una renuncia anunciada

Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel

Caputo y su equipo inician negociaciones con EE UU
Espectáculos
Tras sus dichos sobre Barreda, Cordera tuvo que frenar su gira
Osqui Guzmán: del miedo al llanto y del arrepentimiento al perdón
“Huelga de hambre”: el dramático momento de More Rial, presa en Magdalena
“Los milagros existen”: Thiago Medina dejó la terapia intensiva y se recupera
“¿Es maní?”: Wanda no para y volvió a mojarle la oreja a Icardi, que lo mira por tevé
Información General
Autismo: se trataría de más de una enfermedad
Carpinchos le ganaron una pulseada a Nordelta
“La pobreza y el narcotráfico pesan”
Los números de la suerte del lunes 6 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
García Cuerva en Luján: “La pobreza y el narcotráfico pesan, pero no vamos a detenernos"
Policiales
Violencia urbana: casi matan a un joven en pleno centro
“La guerra del tusi”, la pista detrás de la masacre en Florencio Varela
No paran los accidentes de tránsito en la Ciudad
Llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y atravesó una pesadilla
Indagan a un cirujano por la muerte de una paciente
Deportes
VIDEO. No pudo contra el rival... ni el arbitraje
La justicia en el fútbol ha perdido credibilidad con la manipulación del VAR
El Barba no se involucró y elogió a sus jugadores
Arasa y una actuación que rozó el bochorno
VIDEO. Para Torres ganar en Junín fue “un triunfazo”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla