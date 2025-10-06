Récord de ventas de autos usados

Espert bajó su candidatura: tras las denuncias y presiones internas
La venta de vehículos usados registró el mejor septiembre de su historia, desde 1995, con un total de 171.364 unidades vendidas, según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA).
En comparación con septiembre del año anterior, la venta de autos usados creció un 5,45% más.
Si se compara con agosto (167.525 unidades) la medición mensual creció 2,29%.
Desde que comenzó 2025, se comercializaron 1.436.656 unidades. Este número significó un aumento del 13,84% contra el mismo período (enero-septiembre) del 2024 (1.262.016 unidades).
Septiembre volvió a mostrar que el Volkswagen Gol sigue a la cabeza de las preferencias de la gente al adquirir un auto usado, ya que se comercializaron 9.313 unidades (141 más que en agosto).
El secretario de la Cámara del Comercio Automotor, Alejandro Lamas, se refirió al noveno mes del año como “el mejor septiembre desde que se tiene registro”.
A su vez, hizo referencia a la venta de autos de agosto, la cual cayó en la medición interanual (-5,05% contra agosto del 2024) al igual que la mensual (-6,6% contra julio).
“Pese a las turbulencias por las que está atravesando la economía, a diferencia del mes pasado, la gente volvió a mostrar interés en la compra de un vehículo, creando un movimiento importante en las agencias del país”, mencionó el directivo.
“Con precios estables y negocios con productos demandados, el mercado tenía que mostrar su fortaleza”, expresó el secretario de CCA.
Sobre la venta en las provincias, Lamas destacó que el interior “es el que sigue empujando al sector” y mencionó el ranking de las 10 que más crecieron. “Lo encabezó Formosa (38,26%), Neuquén (32,64%), Catamarca (28,81%), Santiago del Estero (27,42%), La Rioja (25,63%), Jujuy (25,32%), Salta (24,64%), Chubut (22,55%), Río Negro (22,21%) y Chaco (22,08%). La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ocupó el último lugar con apenas 8,2% de crecimiento”.
