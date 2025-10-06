Daniela Celis contó cómo está Thiago Medina: “No se acuerda del accidente”

Daniela Celis se mostró muy contenta durante el fin de semana por la milagrosa recuperación de su expareja y padre de sus hijas, Thiago Medina. El ex Gran Hermano sufrió un accidente con su moto y se encuentra internado desde hace tres semanas.

Su situación fue crítica, pero finalmente logró salir del cuadro de gravedad y hasta pudo hablar por videollamada con sus hijas. “Siento que él todavía no es consciente de la magnitud y la gravedad que fue el accidente, de hecho, él no se acuerda todo, no se acuerda cómo fue el accidente”, contó Daniela Celis en Luzu.

La ex GH reveló que, de a poco, y con ayuda psicológica, le irán respondiendo todas las preguntas que vaya teniendo sobre lo que le sucedió.

“Entendemos también que el cerebro hace como un bloqueo a los traumas y entonces también es como construir todo de a poco, también de a poco se está dando cuenta su diagnóstico, qué es lo que tiene, qué es lo que le pasó, que le duele la espalda, que de repente le duele la panza, entonces también es parte de darle la información, pero de a poco”, detalló la influencer.

“Hoy, por ejemplo, estuvo viendo televisión. Me llama a la mañana y me dice ‘estoy en Telefe Noticias’ y yo cómo le digo ‘estuviste 23 días en todos los canales, no solo en Telefe Noticias’. Es de a poco la información que le estamos dando, para que tampoco sea mucho”, explicó Daniela.