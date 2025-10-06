Apareció sano y salvo en Entre Ríos el hombre que era intensamente buscado en La Plata

Este lunes por la tarde, luego de una intensa búsqueda que se extendió por fuera de La Plata y las ciudades aledañas, se dio con el paradero de Juan Damián Da Rocha, el vecino de Tolosa, que había salido a buscar a su hija al colegio y nunca había regresado. Según se pudo conocer, el hombre se encontraba sano y salvo.

En base a la información brindada por voceros policiales a este medio, el hombre fue encontrado en un puesto de control vial en Mabragaña, Entre Ríos. El hombre, de 33 años, fue identificado por agentes de la Dirección General de Prevencion y Seguridad Vial, dependiente de la policía entrerriana.

En esa línea, señalaron que al ser una persona mayor de edad, por lo que siguió su curso y los agentes dieron de baja el paradero. A su vez, informaron que tras la identificación de Da Rocha se suspendió el rastrillaje que se llevaba en el Parque Pereyra.