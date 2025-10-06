Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Caso Loan: solicitaron que la Cámara de Casación revierta plazo de dos meses para terminar o extender la investigación
6 de Octubre de 2025 | 15:36

Los fiscales que investigan la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño que se extravió el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, solicitaron a la Cámara de Casación que revierta el plazo de dos meses para finalizar o prorrogar las pesquisas sobre el caso.

El recurso de Casación interpuesto fue presentado por el fiscal general Cristian Schaefer y los cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mangano y Marcelo Colombo, quienes consideraron que el tiempo concedido es “exiguo frente a la gravedad y complejidad” de la causa.

En el documento, los funcionarios judiciales consignaron que “limitar la investigación a tan corto tiempo podría afectar de manera irremediable la posibilidad de conocer la verdad real, con consecuencias directas para la víctima, su familia y la sociedad en su conjunto” y calificaron la decisión del tribunal de “arbitraria”.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) pidieron que se invalide o revoque de manera parcial el fallo dictaminado el 29 de septiembre a fin de que se establezca un plazo más amplio para finalizar las diligencias. En este sentido, peticionaron de manera subsidiaria que las actuaciones regresen a la Cámara Federal de Corrientes en carácter urgente.

Laudelina Peña (tía del menor), Antonio Benítez, el ex marino Carlos Pérez, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, Mónica del Carmen Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez y el ex comisario Walter Maciel irán a juicio oral y público por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.

Maciel se encuentra acusado en calidad de partícipe necesario, al tiempo que los demás implicados deberán probar su inocencia por ser señalados como autores. Sin embargo, la Justicia no determinó la fecha de inicio del debate que buscará esclarecer los hechos de hace más de un año en el paraje Algarrobal.

 

