“Dirigí bien”: la bronca de las hijas de González Pirez contra Nazareno Arasa en UNO y la reacción el jugador

El fin de semana que pasó dejó una polémica alrededor del arbitraje de Nazareno Arasa en Estudiantes vs Barracas Central por los fallos que terminaron condicionando el resultado, anulando un gol válido para el Pincha y convalidando el empate del visitante.

Tras el pitazo final, Eduardo Domínguez optó por no hacer declaraciones apuntando al equipo arbitral aunque insistió en la “tristeza” que le generaban este tipo de hechos. No fue el único que quedó descontento y los hinchas del Pincha lo hicieron saber en redes sociales.

En este sentido, de a poco se conoció la reacción de los hinchas en UNO durante el partido y, un video que tiene a las hijas de Leandro González Pirez como protagonistas, llamó la atención y reflejó el sentir albirrojo.

Este momento se remonta a cuando Nazareno Arasa y los asistentes salen al campo de juego para el reconocimiento, previo al arranque. En el instante en que regresa para los vestuarios, las niñas González Pirez no dudan en enfrentarlo

“Dirigí bien”, le gritan a la par, provocando la reacción de quiénes presenciaron la insólita escena, a lo que Arasa responde: "Voy a intentar". El padre de las niñas y jugador pincharrata, Leandro González Pirez, no tuvo más reflejos que estallar de risa desde el banco de suplentes.