Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Deportes

“Dirigí bien”: la bronca de las hijas de González Pirez contra Nazareno Arasa en UNO y la reacción el jugador

“Dirigí bien”: la bronca de las hijas de González Pirez contra Nazareno Arasa en UNO y la reacción el jugador
6 de Octubre de 2025 | 16:46

Escuchar esta nota

El fin de semana que pasó dejó una polémica alrededor del arbitraje de Nazareno Arasa en Estudiantes vs Barracas Central por los fallos que terminaron condicionando el resultado, anulando un gol válido para el Pincha y convalidando el empate del visitante.

Tras el pitazo final, Eduardo Domínguez optó por no hacer declaraciones apuntando al equipo arbitral aunque insistió en la “tristeza” que le generaban este tipo de hechos. No fue el único que quedó descontento y los hinchas del Pincha lo hicieron saber en redes sociales.

En este sentido, de a poco se conoció la reacción de los hinchas en UNO durante el partido y, un video que tiene a las hijas de Leandro González Pirez como protagonistas, llamó la atención y reflejó el sentir albirrojo. 

Este momento se remonta a cuando Nazareno Arasa y los asistentes salen al campo de juego para el reconocimiento, previo al arranque. En el instante en que regresa para los vestuarios, las niñas González Pirez no dudan en enfrentarlo

“Dirigí bien”, le gritan a la par, provocando la reacción de quiénes presenciaron la insólita escena, a lo que Arasa responde: "Voy a intentar". El padre de las niñas y jugador pincharrata, Leandro González Pirez, no tuvo más reflejos que estallar de risa desde el banco de suplentes.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

El país habla del papelón en UNO: "Otro arbitraje a favor del club de Chiqui Tapia"

VIDEO.- Muchas "Chiqui" linadas: una por una, las polémicas de Estudiantes vs Barracas

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Espert, afuera: contradicciones y “engaños” en la crónica de una renuncia anunciada

Bestial ataque en el centro de La Plata: casi matan a cuchillazos a un joven para robarle

VIDEO.- Muchas "Chiqui" linadas: una por una, las polémicas de Estudiantes vs Barracas

A Gimnasia, todos los resultados lo dejaron cerca de salvarse

Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel

Indagan a un cirujano de La Plata por la muerte de una paciente

Un platense de 70 años busca recorrer la ruta 40

Pesadilla en La Plata: llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y denunció golpes y secuestro
+ Leidas

Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel

El país habla del papelón en UNO: "Otro arbitraje a favor del club de Chiqui Tapia"

VIDEO.- Muchas "Chiqui" linadas: una por una, las polémicas de Estudiantes vs Barracas

Un platense de 70 años busca recorrer la ruta 40

Indagan a un cirujano de La Plata por la muerte de una paciente

Edificios paralizados de ABES Constructora en La Plata: se suman más casos y crece la preocupación

VIDEO.- Estudiantes no pudo contra Barracas... ni el arbitraje

A Gimnasia, todos los resultados lo dejaron cerca de salvarse
Últimas noticias de Deportes

"Mucha fuerza": continúa la preocupación en Boca por la salud de Miguel Ángel Russo

"Barracas no fue favorecido y yo decido de qué hablar": Rubén Insúa defendió a Arasa y al VAR

El país habla del papelón en UNO: "Otro arbitraje a favor del club de Chiqui Tapia"

VIDEO.- Estudiantes no pudo contra Barracas... ni el arbitraje
La Ciudad
Alak destacó el rol de La Plata en la promoción del turismo como derecho social
6/10/2025 | UN DIA MAS.- Alegría en Tricolores, festejos en el rugby platense y la Libertad Avanza al rojo vivo
Edificios paralizados de ABES Constructora en La Plata: se suman más casos y crece la preocupación
Avanzan en La Plata con la recuperación de mobiliario y frentes vandalizados
Cierran el enlace de la Autopista con la 25 de Mayo: lo que tenés que saber
Policiales
VIDEO.- Motín en un Instituto de Menores de La Plata: qué se sabe hasta ahora
Caso Loan: solicitaron que la Cámara de Casación revierta plazo de dos meses para terminar o extender la investigación
Apareció sano y salvo en Entre Ríos el hombre que era intensamente buscado en La Plata
Bestial ataque en el centro de La Plata: casi matan a cuchillazos a un joven para robarle
“La guerra del tusi”, la pista detrás de la masacre en Florencio Varela
Política y Economía
Bahía Blanca: el campo y la política coincidieron en Bordeu sobre el futuro productivo
Causa Cuadernos: rechazaron las reparaciones económicas de los empresarios para ser absueltos
Nuevo revés para Alberto Fernández en la causa por violencia de género: Casación rechazó sus planteos
Expertos destacan el rol de la inteligencia artificial en el futuro del agro argentino
Cae la presencia de chicharrita en todo el país pero advierten mantener la vigilancia
Espectáculos
Daniela Celis contó cómo está Thiago Medina: "De a poco se da cuenta de su diagnóstico"
Momento especial de su vida: Carolina Baldini peregrinó a Luján 
Beto Casella se va e Bendita TV: quién ocupará su lugar
La China Suárez puso en venta su lujoso piso en Palermo: pide una cifra millonaria, las fotos
Daniela Celis habló del milagro de Thiago Medina: “Pudo hablar con sus hijas”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla