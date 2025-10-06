Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Deportes |el delantero no tiene fecha de regreso al lobo

Ivo Mammini continúa con su recuperación a cinco semanas de la operación de rodilla en Barcelona

6 de Octubre de 2025 | 19:48

Escuchar esta nota

Cinco semanas pasaron de la intervención quirúrgica a la que se sometió en España Ivo Mammini y el delantero sigue en España. En las últimas horas, el delantero publicó un video en su cuenta de Instagram en el cual realiza trabajos de bicicleta en un centro de salud catalán.

Mammini aún no tiene el alta para regresar a nuestro país. Una vez que tenga el ok médico, el delantero regresará a Gimnasia, ya que tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre, aunque la firma de un nuevo contrato asoma como casi imposible.

De todos modos, el jugador estará vinculado legalmente al club hasta que reciba el alta definitiva. Cabe recordar que el delantero fue operado sobre el 29 de agosto en Barcelona por Ramon Cugat, traumatólogo especialista en rodilla, muy reconocido en el viejo continente.

El delantero de 22 años fue operado tras confirmarse que el ligamento -del cual había sido operado exitosamente el año pasado, con una buena recuperación que le permitió volver a jugar en este 2025- no cumplía la funcionalidad necesaria, luego de frustarse el pase al fútbol sueco al no superar la revisión médica.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Espert, afuera: contradicciones y “engaños” en la crónica de una renuncia anunciada

Bestial ataque en el centro de La Plata: casi matan a cuchillazos a un joven para robarle

VIDEO.- Muchas "Chiqui" linadas: una por una, las polémicas de Estudiantes vs Barracas

A Gimnasia, todos los resultados lo dejaron cerca de salvarse

Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel

Indagan a un cirujano de La Plata por la muerte de una paciente

Un platense de 70 años busca recorrer la ruta 40

Pesadilla en La Plata: llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y denunció golpes y secuestro
+ Leidas

Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel

El país habla del papelón en UNO: "Otro arbitraje a favor del club de Chiqui Tapia"

VIDEO.- Muchas "Chiqui" linadas: una por una, las polémicas de Estudiantes vs Barracas

Edificios paralizados de ABES Constructora en La Plata: se suman más casos y crece la preocupación

Un platense de 70 años busca recorrer la ruta 40

Indagan a un cirujano de La Plata por la muerte de una paciente

VIDEO.- Estudiantes no pudo contra Barracas... ni el arbitraje

A Gimnasia, todos los resultados lo dejaron cerca de salvarse
Últimas noticias de Deportes

Lolo Regueiro, a tres años de su muerte en el Bosque: los tres acusados, a juicio oral

“Dirigí bien”: la bronca de las hijas de González Pirez contra Nazareno Arasa en UNO y la reacción el jugador

"Mucha fuerza": continúa la preocupación en Boca por la salud de Miguel Ángel Russo

"Barracas no fue favorecido y yo decido de qué hablar": Rubén Insúa defendió a Arasa y al VAR
Policiales
Conmoción por la aparición de un joven sin vida en un campo de Berisso
Berisso: le revocaron la prisión domiciliaria a una mujer condenada por comercialización de estupefacientes
VIDEO.- La semana arrancó con múltiples choques en la Región: dos ocurrieron a solo una cuadra
VIDEO.- Motín en un Instituto de Menores de La Plata: qué se sabe hasta ahora
Caso Loan: solicitaron que la Cámara de Casación revierta plazo de dos meses para terminar o extender la investigación
Política y Economía
VIDEO. Javier Milei canta y encabeza la presentación de su nuevo libro, tras la crisis por la renuncia de Espert
Tras denunciar a José Luis Espert, Juan Grabois visitará La Plata: el acto en Meridiano V
"Discusiones productivas": el ministro Caputo fue recibido por Bessent en Washington
La Libertad Avanza solicitó reimprimir las boletas con Santilli y se espera la definición en La Plata
Bahía Blanca: el campo y la política coincidieron en Bordeu sobre el futuro productivo
Espectáculos
Daniela Celis contó cómo está Thiago Medina: "De a poco se da cuenta de su diagnóstico"
Momento especial de su vida: Carolina Baldini peregrinó a Luján 
Beto Casella se va e Bendita TV: quién ocupará su lugar
La China Suárez puso en venta su lujoso piso en Palermo: pide una cifra millonaria, las fotos
Daniela Celis habló del milagro de Thiago Medina: “Pudo hablar con sus hijas”
La Ciudad
Un sector de docentes bonaerenses convocan a un paro esta semana: cuándo será y cómo impacta en La Plata
Alak destacó el rol de La Plata en la promoción del turismo como derecho social
6/10/2025 | UN DIA MAS.- Alegría en Tricolores, festejos en el rugby platense y la Libertad Avanza al rojo vivo
Edificios paralizados de ABES Constructora en La Plata: se suman más casos y crece la preocupación
Avanzan en La Plata con la recuperación de mobiliario y frentes vandalizados

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla