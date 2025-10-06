Ivo Mammini continúa con su recuperación a cinco semanas de la operación de rodilla en Barcelona

Cinco semanas pasaron de la intervención quirúrgica a la que se sometió en España Ivo Mammini y el delantero sigue en España. En las últimas horas, el delantero publicó un video en su cuenta de Instagram en el cual realiza trabajos de bicicleta en un centro de salud catalán.

Mammini aún no tiene el alta para regresar a nuestro país. Una vez que tenga el ok médico, el delantero regresará a Gimnasia, ya que tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre, aunque la firma de un nuevo contrato asoma como casi imposible.

De todos modos, el jugador estará vinculado legalmente al club hasta que reciba el alta definitiva. Cabe recordar que el delantero fue operado sobre el 29 de agosto en Barcelona por Ramon Cugat, traumatólogo especialista en rodilla, muy reconocido en el viejo continente.

El delantero de 22 años fue operado tras confirmarse que el ligamento -del cual había sido operado exitosamente el año pasado, con una buena recuperación que le permitió volver a jugar en este 2025- no cumplía la funcionalidad necesaria, luego de frustarse el pase al fútbol sueco al no superar la revisión médica.