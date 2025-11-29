Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Enfoque

Las tensiones entre Villarruel y Bullrich: un anticipo del "clima" en el nuevo Congreso

Las tensiones entre Villarruel y Bullrich: un anticipo del "clima" en el nuevo Congreso
29 de Noviembre de 2025 | 15:34

Escuchar esta nota

 

Por Denise Chmois

La vicepresidenta Victoria Villarruel y Patricia Bullrich, futura jefa de bloque del oficialismo en el Senado, protagonizaron un momento de tensión durante la sesión preparatoria en la que juraron los nuevos miembros de la Cámara Alta. Los disparadores: el uso de la palabra y el acceso al palco destinado a funcionarios del Gobierno.

Enfrentadas desde julio, había expectativa sobre el vínculo que mantendrán a partir del 10 de diciembre. Y el primer cruce no se hizo esperar. Villarruel, con el control de los micrófonos, privó a Bullrich de la palabra. El trasfondo fueron las dificultades de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior para acceder al palco.

Al finalizar la jura de los 23 nuevos senadores, Bullrich levantó la mano para pedir la palabra. Villarruel respondió: "Habíamos acordado en reunión de bloque que no iba a haber discursos en la sesión". Con el micrófono apagado, Bullrich insistió, pero la Vicepresidenta reiteró que no habría discursos ni intervenciones. "No puedo permitir el uso de la palabra porque la misma resultó de un acuerdo que tomaron todos los bloques", sostuvo, antes de levantar la sesión. Bullrich se acercó a reclamarle, pero Villarruel dio por cerrado el intercambio y se alejó.

QUÉ SE DIJO

A la salida del recinto, Bullrich explicó lo que pretendía decir: "Pedimos la entrada de miembros del Ejecutivo y nos parece que es razonable, así como vinieron gobernadores. Quería plantear que hay normas que tenemos que cumplir todos, todos somos iguales ante la ley, a todos nos dieron tres invitaciones. Si vamos a empezar bien, somos todos iguales, son tres para todos. Solo quería dejar esa regla, que la diré la próxima sesión. Un principio básico de este Congreso es que todos tengamos el mismo trato", señaló ante la prensa.

Ese fue el trasfondo de la tensión. El equipo de Villarruel explicó: "La Vicepresidenta pidió que fuera un pedido formal porque los palcos ya estaban asignados a familiares de los senadores y gobernadores. No se rechazó: cuando llegó el pedido formal, se dio curso a los sectores correspondientes".

Sin respuesta, Karina, Adorni y Santilli debieron esperar para ser ubicados. Una vez allí, aplaudieron de pie a Bullrich durante su jura, un gesto que no repitieron con el resto.

Consultada por su vínculo con Villarruel, Bullrich afirmó que hablan a diario. La cumbre de reencuentro se había producido dos semanas atrás, cuando Bullrich la visitó en el Senado para trámites previos a la asunción. Tras esa reunión, ambas destacaron la prioridad de la agenda oficialista y la voluntad de colaboración.

La tensión de la sesión preparatoria fue apenas un anticipo del clima que se espera a partir del 10 de diciembre.

La jura

Villarruel tomó juramento a 23 nuevos senadores. La 24°, la rionegrina Lorena Villaverde -acusada por presuntos vínculos con el narcotráfico- permaneció fuera del recinto. En un primer momento ingresó, pero tras conversar con Bullrich y Luis Juez, se retiró. El jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, solicitó que su título vuelva a la Comisión de Asuntos Constitucionales porque "hay cuestiones que faltan dirimir".

 

Nota publicada en eleconomista.com.ar

